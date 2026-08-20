Fostul șef al Autorității Rutiere prins cu mita în cutiile de pantofi, trimis în judecată / Procurorii au găsit peste 500.000 de euro în locuința lui

DNA a anunțat, joi, trimiterea în judecată a lui Cristian Anton, fostul șef al Autorității Rutiere Române acuzat că primea mită de la șoferi în schimbul promovării examenelor pentru obținerea atestatelor profesionale. Procurorii îl acuză că a primit mită 115.100 de euro.

Cristian Anton este acuzat de DNA că, începând cu a doua jumătate a anului 2024, în calitate de director al ARR, a constituit un grup infracțional organizat împreună cu administratorul unei firme și deținătorul unui centru de pregătire profesională, „în scopul săvârșirii unor infracțiuni de corupție”.

În schimbul unor sume de bani, membrii grupului au înlesnit promovarea frauduloasă a examenelor organizate de ARR, unde Anton era fie membru al comisiei de examinare, fie desemna persoane agreate dispuse să permită fraudarea examenelor de către candidații indicați de el sau de ceilalți membri ai grupului. Examenele fraudate erau organizate în centrele de examinare din județele Arad, Mehedinți și din București, spune DNA într-un comunicat.

Anton a fost trimis în judecată pentru luare de mită în formă continuată, constituire de grup infracțional organizat și folosire de informații care nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații în scopul obținerii de foloase necuvenite în formă continuată.

Sute de atestate obținute fraudulos

Procurorii spun că fostul șef al Autorității Rutiere primea liste cu candidații care dădeau mită, iar în ziua examinării aceștia primeau foi cu răspunsurile corecte, sau permitea ca alte persoane să rezolve proba la calculator în locul candidaților.

„Cu ocazia examenelor organizate de A.R.R. pentru obținerea atestatelor profesionale de transport în municipiul București (25 octombrie 2025 și 07 martie 2026) și în județul Arad (01 martie 2026), inculpatul Anton Cristian, în calitate de membru în comisiile de examinare, ar fi primit de la R.B.A., suma totală de cel puțin 81.000 euro (67.100 euro la sesiunile din municipiul București și 14.000 euro la sesiunea din județul Arad) pentru ca, în schimb, să asigure promovarea frauduloasă a examenului de către cel puțin 149 de candidați de la care inculpatul R.B.A. primise anterior sume de bani ca urmare a promisiunii că le va facilita promovarea examenului”, se menționează în rechizitoriul procurorilor.

În perioada februarie – martie 2026, fostul șef ARR a primit 34.000 euro, dintr-un total de 54.800 de euro promis, pentru fraudarea examenelor desfășurate în județul Mehedinți (21 februarie 2026) și în București (28 februarie 2026).

Potrivit DNA, cel puțin 117 candidați au oferit mită pentru a promova examenele.

Anterior celor două examene, administratorul societății care se ocupa de colectarea banilor a cerut și a primit 196.280 de euro de la mai mulți candidați (cel puțin 256 candidați), direct sau prin deținători de școli de atestate profesionale. În schimb, le promitea că va interveni pe lângă membrii comisiilor de examinare, astfel încât să promoveze fraudulor examenele, acuză DNA.

Mita varia între 500 și 1.600 de euro, în funcție de tipul atestatului.

DNA cere confiscarea banilor nejustificați

La perchezițiile făcute acasă la Cristian Anton, anchetatorii au găsit 523.220 de euro 78.300de lei și 8.300 de dolari. O parte din bani erau puși în cutii de pantofi. Anchetatorii au pus sechestru pe bani, iar acum DNA cere confiscarea mitei, dar și a sumelor pe care Anton nu a putut să le justifice:

„Măsura sechestrului a fost dispusă în vederea confiscării speciale a sumei de 115.100 de euro, reprezentând obiectul infracțiunii de luare de mită, iar pentru restul sumelor s-a avut în vedere măsura confiscării extinse, deoarece, din investigațiile financiare referitoare la veniturile inculpatului Anton Cristian și ale familiei sale, s-a constatat că, referitor la suma 1.926.076 lei (aproximativ 370.000 de euro n.r.) dobândită în perioada 2021 – 2026, există temeiuri pentru aplicarea acestei măsuri”.

Confiscarea extinsă poate fi dispusă atunci când instanţa îşi formează convingerea că bunurile respective provin din activităţi infracţionale. „Convingerea instanţei se poate baza inclusiv pe disproporţia dintre veniturile licite şi averea persoanei”, se menționează în Codul Penal.

Cine este Cistian Anton

În vârstă de 57 ani, Cristian Anton este de profesie jurist și are o carieră care se intersectează în mai multe rânduri cu actualul președinte al PSD.

Anton și Sorin Grindeanu sunt apropiați încă de acum două decenii, când erau consilieri locali la Timișoara. Ambii făceau parte din Partidul Social Democrat. Ulterior, i-a devenit șef de cabinet lui Sorin Grindeanu la Ministerul Transporturilor.

Snoop a dezvăluit într-o investigație că Anton a declarat venituri de la Autoritatea Rutieră Română, Ministerul Transporturilor, podul de la Calafat, Aeroportul Traian Vuia din Timișoara și o companie de apă din Călărași.

Din suma totală câștigată în fiecare lună, aproape jumătate e indemnizația de la firma Danube Bridge, cea care gestionează podul de la Calafat, unul dintre cele două de peste Dunăre spre Bulgaria.

În ultima declarație de avere, cea din 2025, aferentă anului 2024, depusă ca director de cabinet la Ministerul Transporturilor, a declarat următoarele sume:

24.000 lei de la Ecoaqua SA, Consiliu de Administrație, indemnizație, 2023-2024.

de la Ecoaqua SA, Consiliu de Administrație, indemnizație, 2023-2024. 273.000 lei de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), salariu, director juridic, din 2012;

de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), salariu, director juridic, din 2012; 56.000 lei de la Ministerul Transporturilor, salariu, șef de cabinet, din 2021;

de la Ministerul Transporturilor, salariu, șef de cabinet, din 2021; 28.000 lei de la Aeroportul Traian Vuia din Timișoara, indemnizație, membru Consiliu de Administrație, din 2021;

de la Aeroportul Traian Vuia din Timișoara, indemnizație, membru Consiliu de Administrație, din 2021; 256.000 lei de la Danube Bridge Vidin Calafat, consiliu de supraveghere, indemnizație, din 2022.

În total, suma se ridică la 637.000 lei, adică 125.000 euro. Peste 10.000 euro pe lună. Întrebat de Snoop cum își împarte timpul între cele cinci joburi, el a declarat: „Cum își împarte orice gospodar”.

Cristian Anton se află în arest de la începutul lunii aprilie. Dosarul său va fi judecat de Tribunalul București.