Fostul șef al eMAG a cumpărat benzinăriile Gazprom din România

Firma deținută de oamenii de afaceri Iulian Stanciu și Adrian Crețoiu au preluat indirect lanțul de benzinării Gazprom din România, de la NIS Petrol, scrie site-ul Economica.

Firma românească de construcții metalice Argenta SRL este cea care a cumpărat lanțul de benzinării. Argenta este deținuită de Adrian Crețoiu (60%) și Iulian Stanciu, fostul șef al eMAG (40%).

Tranzacția a primit aprobarea Consiliului Concurenței, potrivit unei decizii consultate de Hotnews.

Gazprom are 19 benzinării prin România, prin intermediul NIS Petrol. Aceasta din urmă se află pe lista de sancțiuni americane din cauza acționarilor ruși.