Fostul șef al eMAG, Iulian Stanciu, tocmai a primit autorizare pentru o nouă achiziție

Consiliul Concurenţei a autorizat operaţiunea prin care Adrian Creţoiu şi Iulian Stanciu preiau, prin intermediul Foraj Sonde SA Videle, unele active ale Transgex SA, a anunţat vineri autoritatea de concurenţă, scrie Agerpres.

Activele achiziţionate includ o instalaţie de foraj, personal şi echipamente aferente, precum şi două contracte încheiate anterior de Transgex SA cu SNGN Romgaz SA şi OMV Petrom SA, precizează sursa citată.

Foraj Sonde SA Videle, deţinută de Adrian Creţoiu şi Iulian Stanciu, activează în domeniul serviciilor de foraj pentru petrol şi gaze naturale din România, în timp ce Transgex SA desfăşoară activităţi de cercetare geologică şi exploatare a apelor subterane.

În urma analizei, Consiliul Concurenţei a constatat că operaţiunea nu ridică obstacole semnificative în calea concurenţei efective pe piaţa românească sau pe o parte substanţială a acesteia.

Decizia va fi publicată pe site-ul autorităţii de concurenţă, după eliminarea informaţiilor cu caracter confidenţial.