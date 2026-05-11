Fostul șef de cabinet al lui Zelenski, pus oficial sub acuzare în cel mai mare scandal de corupție din mandatul președintelui ucrainean

Andrii Iermak, fost șef de cabinet al președintelui Ucrainei, a fost inculpat pentru spălare de bani în investigația referitoare la schema de corupție de 100 de milioane de dolari de la Energoatom, a declarat o sursă familiară cu cazul pentru Kyiv Independent, după ce procurorii au făcut anunțul fără să specifice numele oficialului. Informația a fost transmisă și de alte publicații, inclusiv Ukrainska Pravda și RBC-Ukraine.

Ancheta referitoare la compania statului ucrainean pentru energie atomică, Energoatom, a fost lansată anul trecut și este descrisă de Kyiv Independent drept cea mai mare investigație de corupție din mandatul președintelui Zelenski.

Andrii Iermak a demisionat în noiembrie din poziția de șef de cabinet al președintelui ucrainean, după ce a fost vizat de percheziții în dosar.

„Voi comenta după ce se termină investigația”, le-a spus Iermak jurnaliștilor după ce a fost pus sub acuzare.

Volodimir Zelenski încă nu a comentat public inculparea lui Andrii Iermak, dar Dmitro Litvin, unul dintre consilierii președintelui, le-a spus jurnaliștilor că „este prea devreme pentru a evalua acțiunile procedurale în curs”.

O schemă de corupție de 100 de milioane de dolari

În noiembrie, cele două agenții anticorupție ale Ucrainei, NABU și SAPO, au dezvăluit o anchetă amplă privind o presupusă schemă de mită în valoare de 100 de milioane de dolari la compania de stat pentru energie atomică, care a implicat foști înalți funcționari și pe un fost partener de afaceri al lui Zelenski.

Alți nouă suspecți din dosar fuseseră deja inculpați, printre care și Timur Mindici, fostul partener de afaceri al președintelui, precum și fostul vicepremier Oleksii Cernișov, dar și fostul ministru al energiei și al justiției Gherman Galușcenko.

Persoane din dosar sunt suspectate că i-au dat bani lui Cernîșov pentru construirea unor case de lux în apropiere de Kiev, a declarat o sursă din cadrul autorităților de aplicare a legii pentru Kyiv Independent. Unul dintre imobilele finanțate prin schema de corupție de la Energoatom îi era destinat lui Iermak, potrivit sursei.

Conform NABU, o companie fondată de Cernîșov, Bloom Development LLC, cumpărase în vara anului 2019 patru hectare de teren de la autoritățile locale din satul Kozîn, care au devenit baza viitorului proiect de dezvoltare.