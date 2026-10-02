Fostul soț al lui Halle Berry a cerut un ordin de protecție față de ea și lansează acuzații grave

Halle Berry este acuzată de către fostul ei soț, actorul francez Olivier Martinez, că l-ar fi agresat pe fiul lor de 12 ani. Actorul a depus o cerere pentru emiterea unui ordin temporar de protecție împotriva fostei sale soții, relatează revista Variety.

Martinez, cunoscut pentru filme precum „Camerista de pe Titanic” sau „Before Night Falls”, susține în documente depuse de avocații săi în instanță că Berry „l-a agresat fizic pe fiul nostru, Maceo, sărind pe el, punându-și mâinile în jurul gâtului său și strangulându-l”.

Martinez solicită custodie exclusivă, ceea ce ar modifica actualul lor aranjament privind custodia împărțită, potrivit Variety.

Marina Beck, avocata actriței, a răspuns cererii printr-o declarație în care spune:

„Să afirmi că această cerere este în totalitate lipsită de temei și în mod deliberat înșelătoare ar fi puțin spus. Există dovezi extrem de numeroase, inclusiv numeroase hotărâri judecătorești, care arată că Olivier Martinez a încălcat în mod repetat ordinele instanței și a obstrucționat intervențiile terapeutice și educaționale necesare, în detrimentul fiului minor al său și al lui Halle Berry, Maceo – conduită pentru care domnul Martinez a fost deja sancționat din punct de vedere juridic”.

Declarația lui Beck a continuat: „Într-un fel, cererea depusă astăzi nu este în totalitate neașteptată din partea unei persoane cu un istoric bine documentat de comportament instabil, posesiv și violent. Din fericire, Halle este obișnuită cu acest tip de conduită scandaloasă din partea domnului Martinez și, deși este profund întristată, nu va permite ca aceasta să o descurajeze din a lupta pentru binele lui Maceo și din a-i oferi dragostea și sprijinul de care are nevoie”.

Halle Berry și Olivier Martinez s-au cunoscut în timpul filmărilor pentru filmul de groază „Dark Tide” din 2012, FOTO: Magnetic Media Productions / Album / Profimedia

Halle Berry și Olivier Martinez au fost căsătoriți timp de doi ani

În cererea pentru emiterea unui ordin de protecție, Martinez susține că au existat „și alte incidente de abuz de-a lungul ultimilor câțiva ani. Aceste alte incidente implică atacuri fizice suplimentare asupra fiului nostru, precum și abuz verbal și emoțional din partea Pârâtei asupra mea.”

De exemplu, Martinez susține că Berry „i-a spus fiului nostru că eu sunt «o c**** albă care încearcă să jefuiască o femeie de culoare», din cauza problemelor legate de pensia alimentară pentru copil. Doamna Berry l-a întrebat apoi pe fiul nostru: «Tu, ca bărbat de culoare, ce părere ai despre asta?»”.

Martinez susține în cererea depusă de avocații săi că Berry i-a trimis un mesaj prin care și-a cerut scuze după presupusul incident. „Nu vreau să rup definitiv relația dintre fiul nostru și (Berry), dar nu cred că ei ar trebui să interacționeze unul cu celălalt până când Pârâta nu își va asuma într-o măsură suficientă responsabilitatea pentru acțiunile sale”, mai afirmă actorul francez.

Martinez a mai solicitat ca Berry să primească ordin să nu se afle sub influența alcoolului sau a altor substanțe atunci când își exercită dreptul de a petrece timp cu fiul lor. „Cred că este posibil ca el să fi fost traumatizat de incident” și că nu dorește să petreacă timp la casa ei, a declarat Martinez în cerere.

Berry și Martinez, ambii acum în vârstă de 60 de ani, au depus actele pentru divorț în 2015, după ce au fost căsătoriți timp de doi ani. Berry mai are o fiică în vârstă de 18 ani dintr-o relație anterioară cu modelul canadian Gabriel Aubry.

Cine este Olivier Martinez, fostul soț al lui Halle Berry

Actrița premiată cu Oscar în 2001 pentru interpretarea sa din drama romantică „Monster’s Ball” și Martinez s-au cunoscut la începutul anilor 2010, când cariera lui Berry a început să intre în declin. Ei au format un cuplu după ce au filmat împreună „Dark Tide”, un film de groază lansat în 2012.

Lungmetrajul a fost eviscerat de critici și a fost un eșec uriaș la box office, având încasări de doar 1,1 milioane de dolari versus un buget de producție de 25 de milioane.

Pentru Martinez a fost ultimul rol principal într-un film, el jucând de atunci în doar alte trei lungmetraje puțin cunoscute publicului larg. Ultimul dintre acestea, un alt film de groază numit „Mosquito State”, a apărut în 2020.

La începutul anilor 1990 Martinez a fost considerat o stea în ascensiune a cinematografiei franceze, câștigând chiar Premiul César pentru cel mai promițător actor grație rolului din „Un, deux, trois, soleil” din 1993. Premiile César sunt considerate „Oscarurile” cinematografiei franceze.

El a început să joace în filme produse de Hollywood la începutul anilor 2000, însă cariera sa ulterioară nu a confirmat așteptările ridicate pentru el. Într-o perioadă el a ținut prima pagină a revistelor mondene datorită relației cu o altă vedetă, cântăreața australiană Kylie Minogue.

Cei doi au format un cuplu timp de patru ani, între 2003 și 2007, după ce s-au cunoscut la Premiile Grammy.