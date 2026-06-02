FOTO Așteptarea a luat sfârșit: OMV Petrom începe să ridice benzinării pe Autostrada A3 București – Ploiești

Așteptarea a luat sfârșit: Săptămâna aceasta începe proiectarea și execuția spațiilor de servicii de pe Autostrada A3 București – Ploiești, anunță autoritățile.

Este vorba despre primele 6 parcări care vor fi modernizate și dezvoltate în zona: Moara Vlăsiei (stânga/dreapta); Ștefăneștii de Jos (stânga/dreapta); Gruiu (stânga/dreapta).

Concesionarul OMV Petrom va construi la Moara Vlăsiei facilități moderne pentru șoferi și pasageri, inclusiv stații de distribuție carburanți și stații de încărcare pentru vehicule electrice, atât ușoare cât și grele.

