FOTO Cei mai mari hotelieri din sudul litoralului cumpără dintr-un foc 3 hoteluri pe plajă

Familia Movileanu, care controlează hotelurile Mera din sudul litoralului, a cumpărat hotelurile Cleopatra și Raluca din stațiunile Saturn și, respectiv, Venus, prin negociere directă cu proprietarul THR Marea Neagră.

Au fost cumpărate și hotelul Narcis, tot din Saturn, și restaurantul Orion, din Venus. Firmele cumpărătoare sunt chiriașe și au drept de preempțiune asupra activelor.

