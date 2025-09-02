Sari direct la conținut
HotNews.ro
FOTO Coșmarul în care s-a trezit o bucureșteancă în concediu în Grecia, la Nikit. „A intrat pe geamul de la bucătărie după chei”
Foto: Sven Hansche | Dreamstime.com

O bucureșteancă plecată în vacanță în Grecia a avut parte de un adevărat coșmar, după ce mașina cu care ea si sora ei veniseră în concediu a fost furată. Acestea se aflau în stațiunea Nikit, când s-au trezit în această situație, scrie site-ul B365.ro.

Femeia a postat de grupul de Facebook „Forum Grecia” despre experiența neplăcută, cerând, de asemenea, ajutorul internauților. Aceasta a povestit că, pe timp de noapte, cineva a intrat în incinta cazării pe geamul de la bucătărie, a luat cheia și a furat mașina din curte.

Acum, aceasta le cere oamenilor să o anunțe dacă văd mașina pe undeva:

„Help!!! Azi noapte pe la 3, mașina surorii mele (TIGUAN ALL SPACE) a fost furata din curte de la cazarea din Nikit. Când dormeau cineva a intrat pe geam la bucătărie și le-a furat cheia. Dacă o vedeți pe undeva vă rog să ne anunțați!”

Bucureșteanca a făcut publică și o fotografie cu mașina surorii sale, astfel încă aceasta să fie mai ușor de recunoscut de către cei care se află la acest moment în Grecia.

