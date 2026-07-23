FOTO Cum arată o săptămână la ISSA, domeniul de 5 stele cu dealuri verzi pline de cai, vinuri și gastronomie rafinată

Niciodată în viața mea nu am fost mai aproape de un cal și datorez totul celor de la ISSA. Am ajuns la Domeniul ISSA, lângă Salina Turda, într-un loc în care istoria, vinul, caii și ospitalitatea funcționează împreună ca să-ți creeze experiența unui teritoriu plin de experiențe rafinate, aventuri pline de adrenalină și o explorare a conexiunii minunate dintre om și cal.

Povestea locului pleacă de la Potaissa, așezarea romană unde este situată Turda azi, iar numele ISSA păstrează o parte din această memorie a locului. În jur, Dealurile Durgăului duc mai departe o tradiție viticolă veche, reluată prin Crama La Salina și prin vinurile ISSA. Tot aici, între vie, pădure și resort, apare și partea ecvestră a domeniului, cu manej în interiorul hotelului ISSA Resort, plimbări cu caii prin vie, lecții de echitație, îngrijire, plimbări și spectacole.

Primul lucru pe care l-am simțit după ce am intrat în cameră a fost că nu stau într-un hotel izolat, ci într-un domeniu unde pot admira cai jucându-se liberi pe un deal vizavi, ceea ce a fost incredibil de terapeutic pentru burnoutul meu. Apoi, când am ieșit pe hol, am putut admira repetiții de la spectacolele de cai din manejul construit în interiorul hotelului.

Spectacolul ecvestru în sine, numit Rememorable Horse Show are loc în fiecare sâmbătă și duminică, și este un mix incredibil de acrobații.

De adrenalină.

De dresaj de cai cum nu am mai văzut niciodată.

Și de niște animale absolut spectaculoase în frumusețea lor.

Dar cel mai mult rămâi cu conexiunea aceasta minunată dintre om și cal pe care o vezi pusă în scenă prin niște povești fără vorbe dar care conțin dans interpretativ, costume, lumini și o muzică care te atinge la suflet. Primele cuvinte care mi-au venit în minte după ce aplaudam emoționat la final a fost că m-am uitat la un fel de Cirque du Soleil pe cai.

Toate acestea se fac printr-o grijă constantă față de prietenii noștri cabalini și pe care o observi la tot pasul în domeniul, după cum mi-a explicat și Yannis Madrid, coordonatorul spaniol al Rememorable Horse Show la ISSA Resort:

„Cred că cel mai important lucru este momentul în care oamenii își dau seama că poate exista o relație între cal și om. Până la urmă, noi suntem aici toată ziua. Este o muncă făcută din pasiune. Aici, toți cei care lucrează cu noi o fac din pasiune, nu doar ca job. Mie îmi place cel mai mult când cineva ne spune cât de frumoasă este relația pe care o avem cu caii noștri.”

Și e o relație pe care o simți în orice plimbare o faci prin domeniu.

Pentru că inevitabil vezi unul din instructori sau îngrijitori care plimbă unul din cai între grajduri și manejuri.

Pentru noi a fost genul de loc unde, după o baie în jacuzzi și una în piscina lor exterioară încălzită, cât mă relaxam pe un șezlong cu un vin spumant ISSA în mână, auzeam un cal în distanță.

Pentru că fusese adus să dea câteva ture liber într-unul din manejurile exterioare.

Dar caii au fost doar una dintre nenumăratele experiențe din domeniu, pentru că la fiecare colț găseai ceva interesant de făcut, după cum am observat în plimbarea mea cu buggyul pe la ISSA Resort.

Aveai terenuri profesioniste de padel la tot pasul, unde am pierdut cu brio un meci.

Plimbări pe pasarele între grădini suspendate. Plimbări cu biciclete electrice, cu căruțe din povești trase de cai, locuri de joacă.

Deși recunosc că între favoritele mele a fost pubul lor irlandez, unde m-am putut bucurat de o halbă de Guiness și de un pahar fin de whisky black label cât m-am uitat la un meci. Am fost în sute de puburi la viața mea, dar ăsta e primul în care mirosul dominant era unul frumos, de lemn de stejar.

Desigur, nu puteam rata vinurile ISSA, făcute la Crama La Salina, de care te poți bucura la Nidus Restaurant din ISSA Resort. Crama La Salina este singura cramă din județul Cluj, iar vinurile ISSA au fost apreciate în competiții internaționale de prestigiu. Printre cele mai recente recunoașteri se numără ISSA Pinot Noir Rosé 2025, inclus în top 5 vinuri rosé ale lumii, și ISSA Vibe Alb 2024, desemnat „Revelația Vinurilor Albe din România. Nu mă așteptam să gust unul dintre cele mai bune rosé ale lumii în climatul ceva mai rece al Clujului.

Trebuia să aflu de unde vine acest vin delicios, așa că am mers vreo 10 minute cu mașina de la ISSA Resort la Crama La Salina, unde unul dintre experții de acolo ne-a plimbat printre butașii de vie și ne-a arătat ce înseamnă niște struguri care supraviețuiesc la un climat mai rece.

Tot acolo am avut ocazia să explorez ISSA Village, o zonă cu căsuțe și spații de stat în natură, gândită pentru cei care vor să rămână chiar în mijlocul viei.

ISSA Village e un adevărat sat idilic, cu căsuțe pentru cupluri sau familii, cu alei cu flori, terase, diverse zone în care să te bucuri de verile răcoroase din Turda, foișoare, verande și trasee prin podgorie prin care poți face și echitație. Totul păstrează o relație directă cu via, pentru că experiența ta de aici este axată pe liniște, apropiere de natură și sentimentul că stai în locul din care pornește povestea domeniului. E o experiență complementară cu cea de hotel de 5 stele de la ISSA Resort.

Cât mă întorceam de la ISSA Village spre cazarea de la Resort, am oprit și la ISSA Garden, cea de-a treia locație principală a domeniului, un restaurant unde bucătăria românească și rețetele transilvănene sunt reinterpretate cu ingrediente locale, pentru mese de familie, evenimente private sau întâlniri corporate. Totul la o aruncătură de băț de Salina Turda. Am promis că mă voi întoarce altă dată să văd ce iese din acest mix incredibil de grătare și afumătoare.

După atâtea discuții despre vin nu puteam să nu testez cum se potrivește acel rosé premiat internațional cu niște preparate culinare pe măsură, așa că am mers la Nidus, restaurantul ISSA Resort, unde reinterpretează gastronomia rafinată printr-un mix creativ între preparate internaționale și un twist de ingrediente locale. Dar eu sunt tipicar și observ în primul rând lucrurile mici: din cele 5 resorturi de 5 stele la care am stat în ultimii doi ani, în Londra, Stockholm, Frankfurt sau Ibiza, aici este primul unde roșiile de la micul dejun erau unele cu gust, savuroase.

Risotto cu sfeclă cu parmezan și nuci. Un preparat vegetarian delicat, dar bogat care m-a ajutat în zilele de oboseală.

Caracatiță cu legume, catifea de cartof și țelină. O cornucopie de fructe de mare și fructe ale pământului echilibrate fin într-un curcubeu culinar.

File de vită cu crumble de nuci & piure de conopidă. De departe masa mea favorită la Nidus, o vită fragedă gătită medium rare la perfecție, alintată cu piureul de conopidă de lângă pentru o masă bogată.

Dovleac cu burrata, sfeclă coaptă & pesto de nuci. Un mix de arome ale naturii în forme neobișnuite și gusturi divine.

După o zi plină în domeniul ISSA, nu exista zona mai bună de relaxare decât zona lor de wellness de la etajul 3, unde aveai un mix de spa, masaje cu uleiuri cu aromă de vin, sală de fitness și saună.

Dar ce m-a marcat cel mai mult la această experință este că orice făceam inevitabil mi se întorcea privirea tot spre fereastră, tot către acei cai de pe dealurile Durgăului.

CASETĂ CITAT

“Coerența și grija pentru fiecare detaliu sunt menite ca, atunci când oaspeții intră în universul ISSA, să respire esența domeniului. Ea se naște din împletirea dintre universul ecvestru, podgorie, gastronomie și natură, o amprentă transilvăneană în ospitalitatea internațională.”- Adina Calfa, CEO ISSA Estate

După o săptămână pe Domeniul ISSA, am rămas cu ideea că nu ai cum să vii aici pentru o singură activitate, fie că ești vizitator de weekend pentru showul de cai, că mergi acolo într-un corporate retreat sau ai venit cu familia să explorați regiunea. Eu am ajuns să descopăr locul prin vin, cai, gastronomie, natură, relaxare, sport, spectacole și seri petrecute cu oameni noi. A fost prima oară în care ceea ce mă așteptam să fie doar un hotel s-a transformat într-un întreg domeniu întins pe vreo 3-4 dealuri, cu lucruri de explorat, trăit și simțit după fiecare colț.

Articol susținut de ISSA