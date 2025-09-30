FOTO Curățenie desăvârșită, culori spectaculoase și trenuri moderne – Cum arată un metrou cu totul surprinzător, la nici 400 de km de București

Sofia este una dintre puținele capitale europene care a avut metrou abia spre anul 2000, dar capitala bulgară a recuperat rapid, are patru magistrale și metroul impresionează prin curățenie, design și eficiență. Am făcut mai mult de zece călătorii pe toate magistralele, pentru a vedea ce este diferit față de metroul din București.

O companie denumită Bounce publică anual un clasament al sistemelor de metrou din Europa, în funcție de mai multe criterii, dar mai ales ținând cont de notele date de oameni pe Google Maps. În cea mai nouă ediție, metroul din Oslo a fost lider, cel din Sofia, pe doi, iar pe trei s-a clasat Atena. Bucureștiul a ieșit bine: locul șapte. Despre clasament a scris și Euronews. Metroul din Sofia are note foarte bune și pe TripAdvisor.

Sofia s-a mișcat greu, dar apoi nu a mai putut fi oprită

Bucureștiul a luat startul mai devreme în „cursa” româno-bulgară a metrourilor: la noi prima linie a fost gata în 1979, în timp ce la bulgari, cu 19 ani mai târziu. Însă când bulgarii s-au apucat de construit…nici că s-au mai oprit.

Interiorul unui tren de metrou din Sofia (foto Vlad Barza)

Tot în 1979 au început și bulgarii să lucreze la prima stație de metrou denumită „Vardar”, iar între 1980 și 1985 au mai pornit șantierul la câteva stații, dar lucrările au fost abandonate și primele trenuri au circulat prin subteran abia în 1998.

Metroul din București este peste cel din Sofia la lungime totală a rețelei și la număr de stații, însă Sofia are o populație cu aproape un milion de locuitori sub capitala României.

Metroul din Sofia (foto Vlad Barza)

În 23 de ani, între 1998 și 2021, au fost deschise patru magistrale de metrou la Sofia și lucrările continuă. Distanța medie între stații este de 1 km, iar viteza maximă de circulație este 80 km/h. În vara lui 2020 au fost date în folosință opt noi stații.

Curățenie, strălucire și aer condiționat

Biletul este mai ieftin decât la București, 1,60 leva, echivalentul a 4 lei. Bulgarii au dus metroul până la aeroport, stația fiind inaugurată în 2015. Un abonament pe o zi pentru toate mijloacele de transport costă echivalentul a 10 lei, iar capitala bulgară are o super-diversitate a parcului de tramvaie (am numărat cam zece modele diferite, atât noi, cât și vechi).

Stațiile sunt extraordinar de curate, la fel și trenurile – și în unele locuri ți se pare că ești într-un metrou din Seul sau Tokyo, pentru că trenurile sunt și ele foarte foarte curate la exterior, iar la interior cele noi sunt puternic luminate și domină culoarea albă. O bună parte dintre trenurile rusești au fost înlocuite de trenuri noi, cu aer condiționat, produse de Skoda.

În stațiile importante se găsesc scări rulante lungi care, în momentul în care am vizitat, funcționau fără cusur.

Pe magistralele noi există și panouri de protecție (din sticlă, și cu uși automate) care se deschid după ce trenurile vin în stație și își deschid ușile. La stația Serdica s-a găsit o soluție mai ieftină și mai simplă: înainte să vină un tren se ridică un mic gard metalic simplu ce apoi este coborât pentru minutele în care nu este tren oprit la peron.

Un gard subtire intr-o statie de metrou din Sofia

Sunt multe trenuri de la Siemens, în timp ce vechile trenuri rusești care sunt „pensionate” rând pe rând au fost produse de uzina Metrowagonmash din regiunea Moscovei care a livrat trenuri de metrou după 1970 și la Budapesta și Praga.

O stație extrem de curată și spectaculoasă poartă numele unei provincii istorice care cuprindea și părți din România de azi. Se numește Moesia, iar în bulgărește este pronunțată „Misia”. Pereții sunt împodobiți cu uriașe figuri care dansează, este mult granit și culorile care domină sunt verdele, galbenul și bejul.

In statia de metrou Moesia din Sofia

Pentru că s-au folosit multe fonduri europene în proiectele de la metrou, una dintre stații se numește „Evropeyski sayuz”.

Ruine, culori și controverse

Metroul de la Sofia nu a fost scutit de controverse: spre exemplu, în aprilie, CEO-ul companiei a fost înlocuit, iar presa scria că motivul ținea și de faptul că se opusese unui proiect de achiziție de trenuri noi. Agenția BTA scria că înlăturarea directorului ar deschide calea spre o licitație prin care să fie cumpărate trenuri mai scumpe.

Una dintre magistrale se termină la stația Vitoșa care te întâmpină cu mult verde, „aluzie” la peisajele muntelui cu același nume, pe care îl vezi imediat ce ieși din stație. Chiar lângă stație se găsește și un mall de mari dimensiuni, denumit tot Vitoșa.

Statia Vitosha, Sofia (foto Vlad Barza)

Serdica este stația cu cel mai mare trafic, fiind în centrul orașului, nu departe de lunga pietonală, de muzee și de cele mai importante clădiri administrative din Bulgaria. Pe peron se află o vitrină de muzeu cu piese din neolitic descoperite într-un cartier denumit Slatina.

Într-un superb pasaj, foarte aproape de stație, pot fi admirate ruinele romane ale orașului antic și poți să le vezi de la câțiva metri depărtare, trecând prin acel pasaj.

Metrou intr-o statie cu felinare din Sofia (foto Vlad Barza)

O altă stație cu arhitectură frumoasă este Lavov Most (Podul Leilor), fiind plină de felinare clasice, cu capete curbate, montate de-a lungul peronului. Stația are și un aer de modernitate, dar și „vintage”, mai ales că sunt și elemente decorative în partea de sus.

Banci in metroul din Sofia (foto Vlad Barza)

Rețeaua de metrou din Sofia are 52 km lungime și 47 de stații. Metroul din București are 17 stații în plus și lungimea rețelei este cu 30 km mai mare.

Când a fost deschisă prima secțiune din fiecare linie la Sofia

M1: 1998

M2: 2012

M3: 2020

M4: 2015

M3 și M2 au fiecare câte 12 stații. M4 are 20 de stații, iar M1, 16 stații. Magistralele 1 și 4 au traseu comun pe 13 stații.

Au „botezat” încă 11 stații

Capitala bulgară nu a avut linie de metrou în perioada comunistă, deși planuri au existat încă de acum 60 de ani și începuseră lucrările acum 45 de ani. Nu s-a construit încă de pe atunci, din mai multe motive: orașul nu era foarte mare, prioritățile economico-industriale erau altele și dificultățile inginerești erau uriașe.

Sofia avea jumătate de milion de locuitori în 1950 și 880.000 pe la 1970. La căderea comunismului erau 1,1 milioane de locuitori, iar în prezent, totalul este pe la 1,3 milioane.

In statia Moesia NBU din Sofia (foto Vlad Barza)

Primul metrou a circulat la Sofia cu pasageri în ianuarie 1998 pe o secțiune de cinci stații, în lungime totală de 6,5 km.

Bulgarii continuă să construiască linii de metrou în Capitală, iar în primăvară au fost anunțate numele pentru alte 11 stații de metrou, una urmând să se numească Trakia (Tracia).

Statia Serdika, Sofia (foto Vlad Barza)

Publicația Novinite scria la început de 2025 că zece noi stații vor fi construite până în 2027, în trei zone din oraș.

La extinderea actualei magistrale 3, într-o zonă denumită Slatina, tunelurile au fost săpate de firme turcești.