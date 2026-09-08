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Actualitate

FOTO Dacia a prezentat noua generație a mașinii electrice Spring. Cum arată și care sunt principalele noutăți

Vlad Barză
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Dacia anunțase în iunie că va produce a doua generație a modelului electric Spring, iar acum a prezentat pe larg mașina. Modelul nu va mai fi produs în China, ci în UE, la uzina Renault din Slovenia. Noul Spring este cu 15 cm mai lung și cu 18 cm mai lat decât generația anterioară.