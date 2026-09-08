FOTO Dacia a prezentat noua generație a mașinii electrice Spring. Cum arată și care sunt principalele noutăți

Dacia anunțase în iunie că va produce a doua generație a modelului electric Spring, iar acum a prezentat pe larg mașina. Modelul nu va mai fi produs în China, ci în UE, la uzina Renault din Slovenia. Noul Spring este cu 15 cm mai lung și cu 18 cm mai lat decât generația anterioară.

Noua Dacia Spring (foto Dacia)

Preț de la sub 20.000 de euro

Dacia spune că mașina „este poziționată sub pragul de 20.000 de euro (fără a lua în calcul subvențiile guvernamentale). Modelul este eligibil pentru programele de stimulare a achiziției de vehicule electrice existente în numeroase țări ale Uniunii Europene.

Sunt disponibile două niveluri de echipare, Expression și Journey, ambele cu același motor de 60 kW/80 CP, aceeași baterie LFP de 27,5 kWh și același încărcător AC de 6,6 kW.

Mașina este produsă în Europa, la uzina din Novo Mesto, Slovenia. Prima generație Spring a fost produsă în China.

Autonomie de 250 km și viteză maximă de 130 km/h

Noua generatie a mașinii electrice Dacia Spring (foto Dacia)

„Noua Dacia Spring păstrează numele generației precedente, dar schimbă totul. Dispunând de un design complet nou și construit pe noua platformă RG-EV Small a Grupului Renault, modelul are acum proporții diferite. Una dintre cele mai vizibile evoluții o constituie creșterea cu 18 cm a lățimii, ceea ce îi conferă Noului Spring un aspect mai robust și un interior mai spațios”, mai spun cei de la Dacia.

Noul Spring este echipat cu un motor de 60 kW (80 CP), cu un cuplu de 175 Nm. Accelerație de la 0 la 100 km/h se face în 12,1 secunde, iar viteza maximă este de 130 km/h.

O încărcare pe săptămână va fi suficientă pentru majoritatea utilizatorilor noului Spring, susțin cei de la Dacia. Bateria LFP, cu o capacitate utilă de 27,5 kWh, oferă o autonomie de până la 250 km în ciclul mixt WLTP.

Echipat standard cu un încărcător de bord AC de 6,6 kW, modelul se încarcă de la 15% la 80% în 9 ore la o priză domestică.

Acest lucru permite clienților să-și încarce complet vehiculul peste noapte sau ziua, fără a fi nevoie să cumpere echipamente dedicate de încărcare. La o priză de mare rezistență, încărcarea de la 15% la 80% durează 5 ore și 40 de minute, iar la un „wall box” de 7 kW, durează sub trei ore.

Dimensiuni și dotări pentru noul Spring

Noul Spring are o lungime de 3,85 m și o lățime de 1,74 m.

Portbagajul are un volum de până la 337 de litri. Planșeul detașabil are două secțiuni separate care permit compartimentarea și organizarea spațiului, ajutând la fixarea sau ascunderea obiectelor transportate, atunci când este nevoie.

Noua Dacia Spring, la interior (foto Dacia)

Capacitatea de încărcare poate crește până la 1.283 de litri prin rabatarea banchetei spate, fracționabilă 50/50, spun cei de la Dacia.

Principalele dotări standard ale versiunii Expression: jante de oțel Mura de 15″, închidere centralizată cu telecomandă, geamuri față și oglinzi exterioare acționate electric, aer condiționat manual, faruri automate, senzori de parcare spate, frână de parcare electrică, sistem Media Control cu port USB-C, banchetă spate rabatabilă 50/50, planșeu de portbagaj din două secțiuni, trei puncte de fixare YouClip, scaun șofer glisant, reglabil pe înălțime și cu spătar înclinabil, tapițerie textilă.

Principalele dotări standard ale versiunii Journey: idem Expression + jante de oțel Drava de 16″, card hands-free, cameră pentru marșarier, sistem Media Nav Live cu ecran central de 10,1″, navigație și servicii conectate, două porturi USB-C, un punct de fixare YouClip suplimentar, poliță pentru portbagaj și tapițerie TEP/textil.

Prima generație Spring a fost lansată în 2021 și s-a vândut în 210.000 de exemplare.

Dacia a lansat în 2021 modelul Spring, prima sa mașina full-electrică, iar în unele luni acesta a fost cel mai bine vândut model electric din Europa. În primii trei ani, Spring s-a vândut în 150.000 de exemplare. Cel mai bun an a fost 2023.