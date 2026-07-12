FOTO. După 25 de ani de relație, unul dintre cele mai mai faimoase fotomodele din lume s-a măritat

Top modelul ceh Eva Herzigova s-a căsătorit cu antreprenorul Gregorio Marsiaj după 25 de ani de iubire. Pentru această ocazie, ea a ales o rochie romantică și minimalistă, sosind la bordul unei mașini de epocă, în aplauzele trecătorilor curioși, scrie ziarul italian Corriere della Sera.

În vârstă de 53 de ani, Herzigova s-a măritat sâmbătă la Torino cu Gregorio Marsiaj, cu care are trei copii, George, Philipe și Edward.

Cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în satul de coastă italian Varigotti, în 2001, și s-au logodit în 2017.

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Herzigova a mai fost căsătorită cu Tico Torres, bateristul formației Bon Jovi, în 1996, dar cuplul a divorțat doi ani mai târziu.

Celebră în anii 90

Potrivit publicației Hello Magazine!, Herzigova a devenit celebră în anii ’90 după ce a apărut în celebra campanie Wonderbra din 1994, intitulată „Hello Boys”. Alături de colege de generație precum Naomi Campbell, Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Christy Turlington și Linda Evangelista, ea a contribuit la inaugurarea epocii de aur a supermodelelor.

De-a lungul carierei sale de câteva decenii, Herzigova a defilat pe cele mai importante podiumuri și a colaborat cu case de modă precum Chanel, Dior, Versace, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, Vivienne Westwood și Jean Paul Gaultier.