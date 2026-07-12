FOTO Egiptul vrea să atragă turiști cu o nouă descoperire: Un mormânt vechi de 3.000 de ani

Arheologii au scos la lumină un mormânt vechi de 3.000 de ani în sudul Egiptului, în apropiere de orașul Luxor, conform anunțului făcut duminică de autorități, cea mai recentă dintr-o serie de descoperiri despre care oficialii egipteni speră că vor stimula turismul, potrivit AFP și CBS.

Mormântul a fost identificat ca aparținând unui bărbat pe nume Paser. Acesta a fost descoperit de o misiune arheologică olandeză de la Universitatea Leiden în necropola Sheikh Abd el-Qurna din Cisiordania Luxorului, potrivit ministerului egiptean al turismului și antichităților.

Echipa de arheologi va lucra pentru a identifica persoanele îngropate acolo și pentru afla mai multe despre ele.

Specialiștii cred că mormântul datează din perioada ramessidă, care cuprinde dinastiile a XIX-a și a XX-a ale Egiptului, având în vedere stilul artistic al inscripțiilor sale.

Situat la est de un loc funerar cunoscut anterior, mormântul urmează structura tradițională a mormintelor thebane private din Noul Regat (1570-1069 î.Hr.), au adăugat aceștia.

Este alcătuit dintr-o curte deschisă care conduce către o capelă săpată în stâncă, în formă de „T” inversat, cu camere funerare săpate sub nivelul solului.

Égypte: une mystérieuse tombe vieille de 3000 ans découverte non loin de Louxor

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Arheologii au găsit în curte mai multe elemente arhitecturale bine conservate în interior, unde inscripțiile care poartă numele lui Paser îl înfățișează închinându-se la diverse zeități în interiorul altarelor, precum și așezat alături de soție în fața unei mese de ofrande.

Archaeologists uncovered a 3,000-year-old tomb near the southern Egyptian city of Luxor, Egypt's tourism and antiquities ministry said on Sunday. Specialists believe the tomb dates to the Ramesside period, which spans Egypt's 19th and 20th dynasties, based on the artistic style… pic.twitter.com/MHhs6zhrod — CGTN Africa (@cgtnafrica) July 12, 2026

Luxor găzduiește unele dintre cele mai importante monumente antice și situri arheologice din lume. Descoperirea recentă face parte dintr-un proiect de cercetare care este în desfășurare din 2018, potrivit ministerului turismului și antichităților.

Anul trecut, tot lângă Luxor, un mormânt de mari dimensiuni care îi aparținuse unui faraon a fost redeschis pentru vizitatori după mai bine de două decenii renovare. Mormântul respectiv prezintă picturi cu Amenhotep al III-lea, care a condus Egiptul antic între 1390 î.Hr. și 1350 î.Hr., și cu un grup de zei egipteni antici.

FOTO: Witold Ryka | Dreamstime.com