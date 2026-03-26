FOTO Eleganță românească la Casa Albă: Cine a creat ținuta Mirabelei Grădinaru pentru întâlnirea cu Melania Trump

O creatoare de modă din România a confirmat colaborarea cu Mirabela Grădinaru, semnând ținutele purtate de aceasta la summitul organizat de Melania Trump la Washington.

Irina Schrotter a dezvăluit că partenera președintelui Nicușor Dan a ales să promoveze designul autohton, completându-și apariția cu accesorii create de brandul Otilia Flonta, scrie Antena 3.

„Ne bucurăm să vedem produsele noastre purtate și apreciate într-un astfel de moment. Suntem bucuroși să fim alături de brandul Otilia Flonta care a creat gențile. Vizibilitatea oferită brandurilor românești de către doamna Mirabela Grădinaru este un sprijin așteptat de zeci de ani de către antreprenorii români”, a scris Irina Schrotter pe Facebook.

Schrotter este un designer român de renume internațional, prezentă de zeci de ani pe piața modei prin brandul său cu sediul la Iași. De-a lungul carierei, creațiile sale au fost purtate de numeroase personalități publice, precum Andreea Esca, Simona Halep sau Andreea Raicu, fiind un nume de referință pe podiumurile din Berlin, New York și Milano.

Mirabela Grădinaru a participat în perioada 24-25 martie 2026 la summitul „Pregătind viitorul împreună”, desfășurat la Washington D.C., la invitația Melaniei Trump. La același eveniment au participat și Brigitte Macron (soția președintelui Franței), Olena Zelenska (soția președintelui Ucrainei), Marta Nawrocka (soția președintelui Poloniei), precum și Prințesa Lalla Hasnaa a Marocului.