FOTO Fabrică străină în România. WDP și Siemens încep construcția unei noi fabrici, în Sibiu

WDP a început oficial construcția unei noi fabrici pentru Siemens în România, în cadrul WDP Park Sibiu.

Noua unitate, cu o suprafață de aproximativ 15.000 m², va fi închiriată de Siemens, companie tehnologică de top care își sprijină clienții în accelerarea transformărilor digitale și de sustenabilitate și este lider în domeniul inteligenței artificiale industriale.

Noua dezvoltare va fi realizată pe un teren deținut de WDP și închiriată către Siemens în România în baza unui contract de închiriere pe termen lung, cu o durată de 15 ani.

Proiectul reprezintă o investiție de aproximativ 14 milioane de euro și va susține planurile Siemens de a dezvolta un mediu de producție bazat pe date, care utilizează tehnologii și soluții proprii, precum Siemens Digital Twin.

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