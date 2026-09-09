FOTO Frații Pavăl (Dedeman) demolează halele unei foste mari fabrici, singurul comerciant de hârtie din România până în `89

Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, pregătesc demolarea halelor ce au făcut parte, în trecut, din platforma Comatchim, singurul comerciant de hârtie și carton din România înainte de 1989, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

Dedeman a cumpărat cu 3,3 milioane de euro, în decembrie 2018, halele Comatchim International, în cadrul unei licitații organizate de administratorul judiciar al companiei aflate în faliment.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider.

Comatchim International a apărut în 2007 ca urmare a divizării parțiale a Comatchim, avându-l ca acționar majoritar pe Gheorghe Ghițulică și reprofilată pe comerțul cu deșeuri. Anterior divizării, pe platforma Comatchim se comercializa en-gros hârtie de ziar, cartoane și produse chimice.

Acum, Dedeman pregătește procedurile de demolare pentru cele 46 de construcții vechi ce aparținuseră Comatchim, de pe strada Doina 17 și 17A. Este vorba despre depozite, magazii, ateliere, șoproane, birouri și vestiare care la momentul actual sunt fie abandonate și neutilizate, fie închiriate în vederea depozitării.

Construcțiile nu au mai fost utilizate sau întreținute și se află în stare de degradare.

„Beneficiarul, SC Dedeman SRL, a achiziționat dealungul ultimilor ani o serie de terenuri adiacente din zona cuprinsă între strada Veseliei, strada Doina, strada Spătarul Preda cu intenția de a regenera zona aceasta industrială și de depozitare prin curățarea și igienizarea terenurilor urmând a fi ulterior comasate și apoi urmând construirea în viitor a unor construcții ce vor îmbunătății aspectul zonei și vor crea noi locuri de muncă“, se mai precizează în documente.

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