FOTO Grave probleme ale românilor cu mașini din China. „Regret decizia făcută în urma cu doar 7 luni!”

Foarte mulți români sunt în fața unei dileme majore în privința achiziției unui vehicul. Prețurile mici ale automobilelor din China, echipamentele care atrag privirea, ecranele și sistemele de asistență oferite la preț redus par „o ofertă de nerefuzat” pentru mulți dintre cei care caută un chilipir. Problemele de care s-au lovit unii români după o astfel de achiziție arată însă că este nevoie de multă atenție la achiziția unei mașini, scrie Profit.ro

Un român proaspăt posesor al unui Chery Tiggo 4, una dintre mașinile considerate concurente pentru Dacia Duster, a relatat povestea serioasă cu care se confruntă după ce mașina a început să aibă „mai multe erori în bord și dificultăți la pornirea de pe loc, asemenea si la marșarier”.

Vehiculul a fost cumpărat din Arad, de la un dealer Chery, deși clientul nu este din oraș. Defecțiunile mașinii au fost constatate pe 3 august și de atunci clientul chinezilor încă mai așteaptă o soluție. Din cauza locului în care s-a produs defecțiunea, mașina a fost dusă în alt oraș decât cel al dealerului.

„Masina se află de atunci la service in Baia Mare, unde, din păcate, au lipsă de școlarizare confirmată de cei de acolo”, spune Adrian Pop, proprietarul nefericit al unui automobil chinezesc.

„Pentru cei care credeți că primiți mașină la schimb pe perioada reparației, să știți că acest lucru este rar, poate doar daca aveți cunoștințe unde trebuie. Eu am solicitat acest lucru în mai multe mail-uri, atât către importator, cât si către service-ul unde este mașina din august într-o stare de nefuncționare. Nici până acum nu am primit un termen de finalizare, nici măcar o diagnoză concretă”, povestește tânărul.

Între timp, acesta a făcut o plângere la Protecția Consumatorului, deoarece nu a primit nicio informație referitoare la termenul la care mașina sa ar putea fi reparată.

„Am 5 zile lucrătoare de când am făcut plângere catre protecția consumatorului, acestia au termen 30 de zile pentru a-mi da o soluție”.

În urma situației complicate, care îl împiedică să-și folosească mașina pentru care a plătit, Adrian Pop spune că îi pare rău pentru alegerea făcută.

„Sincer regret decizia făcută în urma cu doar 7 luni si 12500km”, spune acesta și îi roagă pe toți cei care au probleme cu mașinile chinezești să le facă publice „pentru că acestea deranjează și sunt văzute de persoane din interiorul brandului”.

„Situația este gravă”

Dragoș Stan, reprezentat al dealerului care a vândut mașina, recunoaște situația și spune că „din 4 august, mașina se află imobilizată într-un service autorizat Chery din Baia Mare, acolo unde a fost transportată de asistența rutieră.

Autoturismul nu se află în service-ul nostru, iar echipa mea nu poate face direct diagnoza, nu poate interveni asupra mașinii și nu poate decide ce operațiuni sunt efectuate într-o altă unitate”. „Situația lui Adrian este gravă și trebuie să o spun deschis. A cumpărat mașina de la noi, a venit personal până la Arad pentru că a avut încredere în mine și pentru că și-a dorit să știe că, dacă va apărea vreodată o problemă, va avea pe cineva alături”, spune dealerul, care mai adaugă: „Am transmis situația în repetate rânduri către importator și către reprezentanții Chery, inclusiv către persoanele responsabile din China. Am sunat, am scris și am cerut urgentarea cazului.

Dar trebuie să recunosc că pentru Adrian, toate aceste telefoane și e-mail-uri nu reprezintă o soluție. Mașina sa este în continuare nefuncțională, fără o diagnoză finală și fără un termen ferm de reparare. Indiferent cât de mult m-am implicat, rezultatul de astăzi nu este unul acceptabil”. Pentru a sprijini clientul aflat într-o situație dificilă, dealerul i-a dat acestuia o mașină de schimb până la rezolvarea problemelor. Potrivit unei fotografii postate, mașina de schimb este un Ford Puma, despre care Dragoș Stan spune că a fost cumpărat „din resurse proprii”.

„S-a strâmbat volanul”

După anunțul făcut de nefericitul proprietar al unui Chery Tiggo4, un alt proprietar și-a publicat aventurile cu mașina Chery pe care a cumpărat-o.

„După un drum parcurs de aproape 2.500 km, dus-întors Bucuresti- Corfu- București, prin Sofia, la întoarcere am constatat că s-a strâmbat volanul. S-a mers și pe teren accidentat, specific insulei, dar foarte încet, maximum 20 km/h, nu am dat prin gropi sau ceva de ținut minte. Așa merge ea drept acum, fix ca în poză (n.r. vezi FOTO). Are 10.000 km aproape mașina. Aveți idee dacă ține de garanție? Mă interesează dacă este ok să o las așa până la 15.000 până la revizie sau să fac o programare pentru remediere.

În rest toate bune, mașina s-a comportat relativ ok, mai puțin pe autostradă în urcare la 130 km/h când stă turată la 100 power și se aude ciudat, dar deja asta știm cu toții ca așa e ea”.

Citește mai mult pe Profit.ro