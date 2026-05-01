Grecia, paralizată de greve pe 1 mai: Feriboturile și transportul public sunt blocate, mii de turiști afectați

O grevă generală de 24 de ore paralizează vineri întreaga Grecie, transportul feroviar și cel maritim fiind complet blocate la nivel național. Protestul împotriva scumpirilor oprește metroul și tramvaiele în Atena, în timp ce autobuzele circulă după un program redus, potrivit presei elene.

Vineri, de 1 Mai, muncitorii s-au adunat în centrele marilor orașe din Grecia pentru a cere salarii mai mari, măsuri împotriva costului ridicat al vieții și condiții de muncă decente. Din cauza grevelor, circulația este paralizată în întreaga țară, având un impact direct asupra tuturor deplasărilor.

De la transportul blocat și magazinele închise până la piețele suspendate, tabloul este cel al unei „pauze” generalizate, scrie Naftemporiki, principalul cotidian financiar-economic din Grecia.

Grevele afectează mii de turiști, printre care și numeroși români, care au ales Grecia ca destinație pentru minivacanța de 1 Mai.

Navele sunt ancorate în porturi pe durata grevei Federației Maritime Panelene. Sursa foto: in.gr.

Haos în transporturi

În Atena, metroul, liniile de tren electric (ISAP) și tramvaiele sunt oprite, la fel ca trenurile naționale și suburbane, iar autobuzele și troleibuzele circulă cu restricții orare. În Salonic, serviciul este asigurat doar de personalul de securitate.

Și transportul maritim este afectat. Navele rămân ancorate în porturi pe durata grevei Federației Maritime Panelene, fiind afectate toate legăturile de tip feribot spre insule.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenționare de călătorie pentru românii care se află sau vor să meargă în Grecia, precizând că toate navele rămân la mal pe tot parcursul zilei.

Activitatea normală este așteptată să se reia începând de sâmbătă dimineață, odată cu încheierea oficială a grevelor la miezul nopții.

Mobilizări în marile orașe elene

Principalele confederații sindicale din sectoarele public și privat din Grecia cer consolidarea drepturilor colective și măsuri împotriva inflației. Mobilizări au loc în piețele centrale din Salonic și alte orașe pentru a marca simbolic ziua de 1 Mai, scrie portalul elen in.gr.

Sub sloganul „Păstrăm vie flacăra luptei”, protestele din Atena sunt organizate în mai multe puncte cheie: Piața Klafthmonos, Piața Korai și Piața Syntagma. În Pireu, adunarea are loc în Piața Teatrului Municipal.

Sindicaliștii solicită guvernului elen implementarea unor măsuri urgente pentru protejarea puterii de cumpărare a angajaților. Revendicările includ creșteri salariale imediate, plafonarea prețurilor la energie și produse de bază, reintroducerea contractelor colective de muncă și reducerea presiunii fiscale asupra veniturilor mici și medii.