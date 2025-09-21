FOTO Hotel emblemă al României – repus la vânzare, după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a eșuat CONFIRMARE

Hotelul de 4 stele Orizont din Predeal, al cărui principal acționar este Transilvania Investments Alliance (fosta SIF Transilvania), va fi rescos la vânzare, după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a picat, în urma decesului proprietarului, omul de afaceri român de origine siriană Nawaf Salameh, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

