FOTO Hotel emblemă al României – repus la vânzare, după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a eșuat CONFIRMARE
Hotel Orizont din Predea. Sursa foto: Profit.ro

Hotelul de 4 stele Orizont din Predeal, al cărui principal acționar este Transilvania Investments Alliance (fosta SIF Transilvania), va fi rescos la vânzare, după ce tranzacția cu grupul Alexandrion a picat, în urma decesului proprietarului, omul de afaceri român de origine siriană Nawaf Salameh, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

