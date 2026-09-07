FOTO. Cum arată noul telefon de aproape 17.000 de lei ai celor de la Huawei

Huawei a lansat luni noua sa serie de smartphone-uri pliabile de vârf cu care încearcă să-și apere poziția de lider pe piața chineză a telefoanelor premium în fața Apple, scrie Reuters.

Telefoanele din noua serie Mate XT2, care se deschid de două ori pentru a forma un ecran de dimensiunea unei tablete, sunt echipate cu noul cip Kirin 9050 Pro de la Huawei.

Prețul de pornire al acestora este de (2.980 de dolari), circa 13.464 de lei, iar cea mai scumpă versiune ajunge chiar la 3.725 de dolari, adică aproape 17.000 de lei.

Foto: LONG WEI / Newscom / Profimedia

Vânzările telefoanelor vor începe pe 12 septembrie.

„Stabilirea prețurilor reprezintă în acest moment o adevărată provocare, deoarece costurile memoriei au crescut brusc. Am adoptat o mulțime de tehnologii noi, iar presiunea asupra costurilor a fost enormă”, a declarat Richard Yu, director executiv al Huawei, în cadrul unei conferințe de presă, relatează Reuters.

Lansarea celor de la Huawei are loc cu două zile înainte ca Apple își prezintă miercuri cea mai nouă serie de iPhone-uri, existând așteptări mari ca aceasta să lanseze și un telefon pliabil. Tot luni însă și Xiaomi urma să lanseze un nou telefon pliabil.

Foto: LONG WEI / Newscom / Profimedia

Telefoanele Huawei Mate XT2 sunt dotate cu un mecanism de pliere reproiectat, o rezistență îmbunătățită la apă, precum și o funcție a ecranului care împiedică persoanele din apropiere să vadă ce este afișat. De asemenea, dispun de camere îmbunătățite și oferă o performanță generală cu 42% mai bună decât seria anterioară, conform testelor efectuate de companie.

Samsung Electronics, care este în prezent cel mai mare vânzător de telefoane pliabile din lume, a lansat în decembrie un model cu trei pliuri, dar, potrivit unor surse, a întrerupt vânzările după trei luni. În iulie, compania și-a extins gama de produse pliabile pentru a include un telefon pliabil de dimensiunea unui pașaport.