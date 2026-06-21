FOTO Imagine surpriză la Bruxelles. Nicușor Dan, surprins la masă cu șeful SPP și mai mulți politicieni înainte de congresul PNL și ședința-cheie de la PSD

Digi24 a fifuzat duminică o fotografie surprinsă la Bruxelles, la un restaurant, unde se văd președintele Nicușor Dan, șeful SPP Lucian Pahonțu și doi europarlamentari.

Momentul a fost surprins joi, 18 iunie.

Se văd în fotografie șeful statului, Nicușor Dan, Rareș Bogdan (PNL) și Victor Negrescu (PSD). Alături de președinte apar fostul premier desemnat Eugen Tomac, șeful SPP Lucian Pahonțu și consilierul de stat Valentin Naumescu, scrie siteul postului Digi24.

Sursă: Digi24

Rareș Bogdan, despre poză: „Întâlniri firești înainte de orice Consiliu”

„Președintele se vede cu reprezentanți de la Delegația Permanentă și cu reprezentanți ai Parlamentului. Nu este nimic anormal. Sunt liderul Delegației României în EPP. Populiștii europeni au cel mai mare Grup politic din Parlamentul European. Am avut înainte o întâlnire cu Manfred Weber”, a declarat pentru HotNews europarlamentarul liberal Rareș Bogdan.

În timp ce Digi24 difuza poza în care Rareș Bogdan stătea la masă cu Nicuşor Dan, Congresul PNL decidea excluderea liberalului din partid, dacă nu își va da singur demisia până mâine la 12:00.