FOTO. Imaginea zilei distribuită de Ambasada SUA la București: Tradițional românește

Foto: pagina de Facebook a Forțelor Navale ale SUA pentru Europa și Africa/Flota a 6-a a SUA

Aniversarea a 10 ani de existentță a sistemului american de apărare antirachetă de la Deveselu a fost sărbătorită în mod tradițional de militarii americani în România.

„La mulți ani cu ocazia celei de-a 10-a aniversări a sistemului american de apărare antirachetă Aegis Ashore din România! Am sărbătorit un deceniu de pregătire, descurajare și parteneriat alături de aliații noștri români cu tăierea tortului, o zi sportivă intensă și un tradițional porc la proțap. „Ceea ce facem aici în fiecare zi transmite un mesaj clar: Alianța este pregătită”, se arată în mesajul transmis de comandantul sistemului de apărare antirachetă, Carleigh Gregory.

Imaginile postate de pagina de Facebook a Forțelor Navale ale SUA pentru Europa și Africa/Flota a 6-a a SUA, a fost distribuită și de Ambasada SUA la București.

Scutul antirachetă este găzduit în cadrul Bazei Militare 99 de la Deveselu (județul Olt). Scutul are rolul de a detecta, urmări și intercepta rachete balistice și este strict defensiv, potrivit autorităților române și americane.