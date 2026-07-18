FOTO Ion Țiriac a făcut senzație la inaugurarea Sălii „Nadia Comăneci”: a venit cu un Cadillac din anul 10-lui perfect! Cât valorează mașina

Ion Țiriac a fost prezent la evenimentul de inaugurare al Sălii de Gimnastică „Nadia Comăneci” din Otopeni, organizat cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la primul 10 perfect obținut de marea campioană la Jocurile Olimpice de la Montreal, din 1976.

Omul de afaceri a avut o apariție spectaculoasă, sosind la eveniment la volanul unui Cadillac Eldorado Convertible bleu, la care a asortat cămașa.

Cel mai probabil, Cadillac Eldorado Convertible e un exemplar fabricat chiar în 1976, anul în care Nadia Comăneci a intrat în istoria sportului mondial.

Ion Țiriac a venit cu un Cadillac din anul notei de 10 a Nadiei! Valoarea imensă a mașinii

Ulterior, după ce Ion Țiriac a ajuns la eveniment, un șofer a plecat pentru a o aduce pe “Zeița de la Montreal” tot cu acest Cadillac.

Cadillac Eldorado Convertible este considerat unul dintre cele mai spectaculoase modele construite vreodată de producătorul american.

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