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Actualitate

FOTO Mister pe unul dintre lacurile din Capitală: O floare exotică a dispărut de pe apă și nimeni nu știe de ce

Catiușa Ivanov
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Lotusul indian roz de pe lacul din Parcul Circului a dispărut în ultimele luni. Plantele, de o frumusețe aparte și o atracție pentru bucureșteni, nu se mai văd azi deasupra luciului de apă. 

  • Anul trecut, începând din iunie până în august, lacul a fost plin de flori de lotus indian. La fel cum s-a întâmplat în fiecare an până atunci. 
  • Pentru aceste flori, lacul era o atracție pentru mulți oameni care veneau să admire peisajul.
  • Și anul acesta, la începutul verii, plantele au început să apară timid, dar la scurt timp însă, au început să se usuce și au dispărut. 
  • HotNews a vorbit cu cetățenii din zonă și cu trei specialiști pentru a afla răspunsuri. 

„S-a întâmplat ceva cu ele, apa a devenit foarte tulbure”

„După ploile acelea puternice din iulie, noi am observat că frunzele care au apărut pe lac s-au ofilit. S-a întâmplat ceva cu ele. Iar apa din lac a devenit foarte tulbure și nu a mai apărut nimic după aceea”, a povestit pentru HotNews Silvia Cruceanu, reprezentanta Grupului de Inițiativă Civică Lacul Tei. 

Flori de Lotus pe Lacul Circului / Sursă: HotNews.ro – Catiușa Ivanov