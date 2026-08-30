FOTO Mister pe unul dintre lacurile din Capitală: O floare exotică a dispărut de pe apă și nimeni nu știe de ce

„După ploile acelea puternice din iulie, noi am observat că frunzele care au apărut pe lac s-au ofilit. S-a întâmplat ceva cu ele. Iar apa din lac a devenit foarte tulbure și nu a mai apărut nimic după aceea”, a povestit pentru HotNews Silvia Cruceanu, reprezentanta Grupului de Inițiativă Civică Lacul Tei.

Lotusul indian roz de pe lacul din Parcul Circului a dispărut în ultimele luni. Plantele, de o frumusețe aparte și o atracție pentru bucureșteni, nu se mai văd azi deasupra luciului de apă.

Cetățenii spun că nu știu ce s-a întâmplat și au cerut sprijinul autorităților și a comunității științifice pentru a primi răspunsuri.

„Suntem în cercetare în momentul acesta. Bănuim că s-a întâmplat ceva la nivelul fundului lacului. Noi am vorbit la fostul ALPAB, actual ADPMP, la Primăria Capitalei. În septembrie urmează să avem o audiență. Am făcut o petiție prin care am cerut să facă analiza apei și a solului, să vedem dacă apar niște modificări semnificative. Am vorbit cu doamna director Anastasiu, de la Grădina Botanică. Am vorbit cu cei de la Fundația Snagov și săptămâna trecută a venit în parc un domn de la Universitatea București, care a fost interesat de situație, a făcut niște măsurători. Așteptăm niște răspunsuri”, a explicat Silvia Cruceanu.

Lacul Circului în August 2026 / Sursă: HotNews.ro – Catiușa Ivanov

Primăria Capitalei caută răspunsuri

Cetățenii spun că au remarcat că anul acesta, față de verile trecute, nivelul apei în lac a fost mai ridicat.

„În parc este o miră (n.r. o riglă gradată) unde vedeți nivelul apei. Acum două luni indica 22, adică ajungea apa până sus, aproape de alee. A fost oprită pompa de alimentare vreo lună de zile (n.r. lacul este alimentat dintr-un puț). Din cauza evaporării, apa a scăzut, s-a pornit alimentarea, iar lacul staționează la cota 19. Nu știu să vă zic ce înseamnă cota aceasta, dar este cu trei gradații mai mare decât era de obicei”, a explicat Silvia Cruceanu.

Nici Primăria Capitalei, instituția care are lacul și parcul în administrare, nu are o explicație și caută răspunsuri.

„În vederea unei abordări științifice și a identificării cauzelor care au determinat situația semnalată cu privire la lotușii din Parcul Circului, Administrația Domeniului Public a Municipiului București a transmis o solicitare către ECO-ING pentru realizarea analizelor privind calitatea apei.

Totodată, având în vedere că verificarea în profunzime a stării structurale a rizomilor, precum și determinarea caracteristicilor și calității sedimentelor necesită expertiză de specialitate, am inițiat demersurile necesare pentru operaționalizarea unei colaborări punctuale cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București”, este răspunsul transmis recent de instituție, cetățenilor din Grupul de Inițiativă Civică Lacul Tei.

Flori de Lotus pe Lacul Circului / Sursă: HotNews.ro – Catiușa Ivanov

Ce spun specialiștii despre dispariția lotușilor

Ecologul Valentin Dinu, care a mers și a căutat răspunsuri privind dispariția lotușilor spune că deocamdată nu s-a stabilit o cauză.

„Este greu de spus, trebuia urmărit ce s-a întâmplat din momentul în care a fost perceput fenomenul de diminuare a efectivului populației de lotuși, cred că din iunie nu au mai fost numeric atât de mulți ca anul trecut. Eu am făcut câteva măsurători, dar parametrii generali, pe care-i măsurăm în fiecare lac, sunt în limite normale. Niciunul din parametrii aceștia nu a fost deosebit de mare încât să determine existența unui probleme”, a explicat cercetătorul.

Flori de Lotus pe Lacul Circului / Sursă: HotNews.ro – Catiușa Ivanov

Ecolog: O ipoteză este că s-a aplicat un tratament chimic

Valentin Dinu spune că pe masă sunt câteva ipoteze.

„Nu vă pot spune cu precizie ce s-a întâmplat în lacul respectiv. O ipoteză ar fi că pe suprafața apei s-ar fi aplicat un tratament pentru plantele de pe lac, un indiciu fiind numărul scăzut al populațiilor de broaște pentru că ele respiră tegumentat și ar fi mai sensibile la acțiunea diferiților agenți chimici. Nu spun că e adevărat, dar e o pistă. O altă ipoteză ar fi eliminarea fizică a lor, de către una din firmele care se ocupă cu toaletarea vegetației din lac. Mi-au zis oamenii din zonă că durează cam două zile toaletarea și ar fi văzut că s-ar fi efectuat în zile respective”, a explicat cercetătorul.

Ecologistul spune că nivelul crescut al apei din lac nu ar avea nicio legătură cu dispariția lotușilor.

„Apa nu a crescut cu câțiva metri, cât să afecteze. Ochiometric, cred că a crescut cu jumătate de metru. Și, oricum, chiar dacă ar fi crescut așa mult, lotușii ar fi trebuit să se dezvolte pe marginea lacului, unde adâncimea este mai mică. Această specie are o toleranță destul de mare pe partea asta, adică își înfig rădăcinile în sediment și la 3-4 metri”, a explicat cercetătorul.

ONG-ist: Turnul de lângă parc a afectat izvoarele care alimentau lacul

Dan Trifu, președintele asociației Ecocivica este de părere că un bloc construit în vecinătatea parcului a blocat unul dintre izvoarele care alimenta lacul, iar asta a dus la declinul lotușilor.

„În primul rând este problema cu blocul construit la intersecția Barbu Văcărescu cu Lacul Tei, cu mulți ani în urmă, într-o perioadă în care Ordonanța 114, care protejează spațiile verzi, nu era activă. Era un mic părculeț înainte acolo. Între 2005 și 2007 s-a construit acel tun cu mai multe subsoluri, care a obturat toate curgerile de apă naturale subterane spre lacul din Parcul Circului. Noi la momentul acela am constatat că nivelul apei începe să scadă, habitatul unic de lotuși din Lacul Circului este foarte afectat”, a explicat Dan Trifu.

ONG-istul spune că a solicitat Primăriei Capitalei să ia măsuri pentru a proteja habitatul, și instituția a săpat un puț și a început să pompeze apă în lac pentru a crește la loc nivelul apei.

„Numai că mineralizarea apei din puț naturalul ei nu era același cu al apelor freatice, care au fost obturate. Noi am spus de atunci că mineralizarea aceea naturală care crease habitatul de lotuși nu poate fi înlocuită de apa dintr-un puț care normal că nu mai are 100% aceleași caracteristici. La aceasta se adaugă și schimbările climatice care puteau afecta habitatul”, a explicat Dan Trifu pentru HotNews.

Lacul Circului în August 2026 / Sursă: HotNews.ro – Catiușa Ivanov

Peisagist: Nivelul apei din lac este important pentru plantele acvatice

Peisagista Diana Culescu spune că nu a studiat problema lotușilor din Parcul Circului, însă plantele acvatice, în general, depind mult de adâncimea apei.

„La lacuri, de regulă, vegetația care crește depinde foarte mult de adâncimea apei. Pentru că sub o anumită adâncime nu se mai primenește apa, adică nu se mai formează curenți între apa rece și apa caldă. Și atunci dispar foarte multe microorganisme și plante pentru că e doar apă caldă acolo și nu se oxigenează, ca să zic așa”, a explicat Diana Culescu pentru HotNews.

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O plantă exotică, introdusă artificial care poate să se dezvolte excesiv

Lotusul indian este o plantă exotică introdusă artificial în scop decorativ. Ea se dezvoltă în zonă cu ape stătătoare, calde și puțin adânci. Specia, dacă este lăsată să se dezvolte nesupravegheat devine invazivă în anumite habitate naturale și poate cauza probleme faunei și florei locale. Un exemplu este Lacul Snagov unde peste 105 hectare au fost ocupate de plante de lotus, scrie Buletin de București.

Chiar în urmă cu câțiva ani, situația lotușilor crescuți în exces era deplânsă de autorități tocmai în Lacul Circului. Pe atunci viceprimarul Capitalei spunea că plantele uscate duceau „la formarea unui strat de mâl la fundul lacului care blochează izvoarele naturale ale lacului şi care permite încolţirea şi dezvoltarea excesivă a lotusului în anul următor”.

Pe atunci, propunerea era de cosire subacvatică pentru igienizarea lacului și scoaterea inclusiv a rădăcinilor de lotus pentru a preveni extinderea excesivă.

În general însă, în ochiurile de apă unde flora este atent îngrijită, florile de lotus pot rămâne un element decorativ special și atractiv atâta timp cât planta este atent supravegheată să nu se extindă excesiv.