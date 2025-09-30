FOTO. Momentul în care Regele Charles admiră la Londra picturile Reginei Maria a României

Suveranul Marii Britanii, regele Charles, a vizitat, luni, expoziţia „Maria a României, regina artistă”, organizată de Institutul Cultural Român la Londra pentru a marca 150 de ani de la nașterea sa. Acesta a admirat creaţiile în acuarelă ale celei mai iubite regine a României, alături de remarcabila artă botanică din colecția Majestății Sale, „Transylvania Florilegium”.

Acuarelele pictate de Regina Maria sunt prezentate pentru prima dată, la Londra, alături de arta botanică din colecția sa într-o expoziţie care îşi propune să celebreze frumuseţea naturală a României şi să amintească de una dintre cele mai îndrăgite personalităţi din istoria naţionaă.

Regele Charles al Marii Britanii a fost invitatul special al expoziţiei organizate la Galeria Garrison Chapel a The King’s Foundation din centrul Londrei. El a fost întâmpinat de Laura Popescu ambasadoarea României în Regatul Unit, și de directoarea Institutului Cultural Român, Aura Woodward.

The King’s Foundation, care găzduieşte expoziţia inedită, „desfășoară o serie de proiecte în România, reflectând afecțiunea de lungă durată a Majestății Sale pentru țara noastră și interesul său profund pentru peisaj, biodiversitate și patrimoniu cultural”, arată organizatorii într-un comunicat.

Expoziția este gratuită și poate fi vizitată între 19 septembrie și 12 octombrie, între orele 11:00–18:00 de luni până vineri, și între 11:00–16:00 sâmbăta și duminica.

„România nu are astăzi un prieten mai bun, mai bine poziționat în lume. Iubirea Majestății Sale pentru țara noastră ar trebui să fie o sursă de inspirație chiar și pentru unii dintre foștii și actualii noștri lideri”, a remarcat Dragoş Stanca, unul dintre coordonatorii expoziţiei.

Regele Charles al III-lea al Marii Britanii și Regina Maria a României sunt legați ca rude de sânge în dinastia reginei Victoria — el este strănepotul verișoarei primare a bunicului său.

Regina Maria a României (1875–1938) era nepoata reginei Victoria a Marii Britanii prin tatăl ei, Alfred, Duce de Edinburgh, al doilea fiu al reginei Victoria. Astfel, Maria era verișoară primară cu regele George al V-lea al Marii Britanii, bunicul Reginei Elisabeta a II-a. Cu alte cuvinte, Regele Charles este stră-strănepot al Reginei Victoria, iar Regina Maria a României a fost, la rândul ei, nepoată a Victoriei.

Mai multe fotografii cu Regele Charles al Marii Britanii pot fi văzut pe pagina de Facebook a Institutului Cultural Român din Londra.