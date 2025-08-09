FOTO Nicușor Dan, într-o vizită neanunțată în Republica Moldova. Festivalul la care participă alături de președinta Maia Sandu

Președintele Nicușor Dan se află în Republica Moldova într-o vizită privată și participă alături de omoloaga sa de la Chișinău, Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor” organizat în Rezervația Naturală „Orheiul Vechi”, potrivit Protv.md.

Cei doi președinți au făcut poze cu persoanele prezente la eveniment.

Președinții Nicușor Dan și Maia Sandu, la „Festivalul Lupilor” / captură video Protv.md

Conform descrierii de pe pagina web a evenimentului, la Festivalul Lupilor cântă artiști „din diverse genuri muzicale – de la folk-rock și etno până la alternative, punk și ritmuri electro.

„Două zile de muzică live, energie explozivă și momente memorabile sub cerul liber, într-un decor natural impresionant”, mai scrie în descrierea de pe site-ul web al festivalului.

Republica Moldova a fost locul ales de Nicușor Dan și pentru prima sa vizită oficială ca președinte al României.

„Sunt aici să reconfirm sprijinul cuprinzător, sincer și constant al României pentru Republica Moldova, într-moment crucial al parcursului său european, al consolidării stabilității și rezilienței sale. Mesajul meu pentru cetățenii este acesta – Republica Moldova este parte a familiei europene, iar România va fi mereu alături de voi!”, declara Nicușor Dan, într-o postare pe Facebook în 10 iunie, cu ocazia deplasării la Chișinău.