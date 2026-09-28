FOTO. O capsulă a timpului, găsită în acoperișul unui turn din Sibiu. Acum, cercetătorii vor să o inspecteze

Muncitorii care lucrează la restaurarea Turnului Sfatului din centrul Sibiului au descoperit un cilindru cu documente în el, informează publicația locală cu același nume.

„Reabilitând Turnul Sfatului, redescoperim pagini din istoria orașului. Astăzi, echipa constructorului care lucra în acoperiș a găsit o capsulă a timpului, un cilindru cu diametru de 15 cm și lungime de 30 de cm”, transmit reprezentanții Primăriei Sibiu, pe pagina de Facebook a instituției.

Potrivit reprezentanților Muzeului de Istorie Brukenthal capsula este mai veche de 100 de ani și urmează să fie cercetată.

Potrivit publicației locale, existența capsulei apărea menționată în scrierile etnografului și istoricului sas Emil Sigerus din secolul trecut, dar aceasta nu fusese descoperită. Istoricul scria și despre conținutul capsulei, un text care dezvăluia greutățile financiare ale sibienilor de atunci, epidemia de ciumă din Țara Românească și Moldova, precum și prețurile alimentelor din 1824 și alte informații.