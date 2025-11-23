FOTO O nouă mare companie aeriană low-cost vine în România

Este vorba de AJet, subsidiară a Turkish Airlines, care va lansa prima sa rută către România. Turkish Airlines ocupă locul al doilea în funcție de numărul de destinații deservite, zburând în 131 de țări către 340 de orașe și 352 de destinații (în câteva orașe orașe având zboruri pe mai multe aeroporturi, precum este cazul Londrei) și primul loc în ceea ce privește destinațiile internaționale.

Citește mai mult pe Profit.ro

Foto: Jean Marc Pierard | Dreamstime.com