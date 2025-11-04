FOTO O sculptură care-l arată pe Trump crucificat, expusă într-un oraș elvețian. „E de un realism înfricoșător”

Donald Trump într-un combinezon portocaliu de deținut răstignit pe o cruce cu chingi folosite pentru imobilizarea deținuților executați prin injecție letală: sculptura provocatoare a artistului britanic Mason Storm este expusă de câteva zile într-un oraș elvețian, scrie AFP.

Sculptura de rășină intitulată „Saint or Sinner” („Sfînt sau păcătos”) îl reprezintă pe președintele american în uniformă de deținuț, cu ochii închiși. Corpul său este imobilizat pe o cruce albă matlasată, ușor înclinată.

Opera, expusă de sâmbătă la Bâle, în nordul Elveției, poate evoca scena unei crucificări pentru și pe aceea a unei execuții prin injecție letală. „Este de un realism înfricoșător. Pot spune fără ezitare, întrucât în timpul instalării, am fost foarte aproape de rezultat. Se vede fiecare rid, pielea este atât de realistă încât este cu adevărat tulburător”, spune Konrad Breznik, proprietarul galeriei Gleis 4.

Foto: Eternity / Bestimage / Profimedia

Inițial, această galerie de artă cu sediul la Zug, în centrul Elveției, dorea să expună opera în sediul din gara din Bâle, însă a decis să o afișeze într-un spațiu mai puțin frecventat, o vitrină a Basler Kunstmeile, un spațiu expozițional dintr-o zonă pietonală din centrul orașului.

Peste 3.000 de oameni au trecut pe lângă vitrină în cursul zilei de luni. Mulți dintre trecători au zâmbit, însă niciunul nu s-a indignat cu adevărat. „Faptul că putem arăta lucruri de acest fel ilustrează că suntem într-o democrație”, crede Marit, o norvegiană care locuiește în Bâle. Ea crede că o asemenea lucrare nu ar putea fi expusă tuturor privirilor în Statele Unite.

Breznik susține că președintele american ar aprecia opera: „Cred sincer că domnul Trump ar putea foarte bine să se vadă în rolul unui Isus modern (…) Și sunt aproape sigur că el însuși este convins că acționează în direcția bună.”

Foto: Eternity / Bestimage / Profimedia

Londonezul Mason Storm, artist cunoscut pentru sculpturile și pânzele sale foarte realiste își păstrează anonoimatul ascunzându-și fața în spatele unor cagule sau măști. Lucrările sale sunt comparate deseori cu cele ale celebrului său compatriot Banksy.

Dinainte să ajungă la Bâle, lucrarea a fost cumpărată de un colecționar, „o personalitate cunoscută pe plan internațional care locuiește în Europa”, însă al cărui nume nu a fost făcut public.