Parcul Plumbuita din București va fi complet reamenajat. Când încep lucrările și cum va arăta

Lucrările la Parcul Plumbuita, anunțate de Primăria Sectorului 2, încep în octombrie și vor costa costă 92 milioane lei. Parcul va fi reamenajat pe bucăți și va rămâne deschis publicului.

Reabilitarea parcului a fost anunțată din 2021 de Primăria Sectorului 2, însă Primăria Capitalei nu a emis până acum autorizația de construire.

Principala problemă a fost că parcul se află în zona de protecție a Mănăstirii Plumbuita, monument istoric.

„Am obținut Autorizația de construire pentru Parcul Plumbuita. Cererea de Autorizație de construire a fost depusă în mai 2024. Din păcate, proiectul inițial a fost deficitar, cu foarte multe lacune. A trebuit ca împreună cu Primăria Generală să schimbăm abordarea și proiectul, ca să se poată autoriza”, a anunțat primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, pe pagina de Facebook.

Lucrările încep în luna octombie și au termen de finalizare toamna anului viitor.

Cum va fi reamenajat

Forma parcului nu va fi modificată, adică aleile și locurile de joacă vor rămâne pe poziție, însă acestea vor fi refăcute, se va pune mobilier urban nou, se va amenaja zonă de picnic, spații pentru activități în aer liber, zonă pentru șah și noi spații verzi.

Vor fi plantați arbori, arbuști și plante perene, va fi păstrată vegetația valoroasă existentă și va fi introdus un sistem automatizat de irigații, a anunțat administrația locală.

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Proiectul de amenajare. Foto: Primăria Sectorului 2

Aproape jumătate din cei 92 milioane lei necesari reabilitării vin din fonduri europene, spune primarul Rareș Hopincă.

Lucrările se vor desfășura etapizat, ca parcul să poată fi folosit în continuare de locuitorii din zonă.

„Luni vom emite ordinul de începere a lucrărilor. Ulterior, în termen de 10 zile, conform legii, începem lucrările. Între timp, lucrăm la un plan de fazare a lucrărilor, astfel încât o parte din parc să fie permanent deschisă pentru locuitorii din zonă și pentru tranzit”, a anunțat Hopincă.

Parcul Plumbuita are 24 de hectare și a fost amenajat în 1977. Este cel mai mare spațiu verde din Sectorul 2, dar în ultimii 30 de ani nu s-au făcut aici decât lucrări de întreținere.

Anumite zone sunt însă aproape în paragină, iar 4 hectare au fost retrocedate și recuperate abia în 2024, Primăria Sectorului 2 plătind pentru ele circa 4,3 milioane de euro.

Parcul Plumbuita este compus din două parcuri și o insulă, acestea fiind legate prin promenada de pe malul lacului Plumbuita. Cel mai întreținut dintre ele este cel de la intersecția de la Doamna Ghica, însă insula este în paragină de ani de zile.

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Cum arată în prezent Parcul Plumbuita. Foto: Catiușa Ivanov / HotNews