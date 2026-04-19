FOTO Peste 1.000 de persoane evacuate dintr-o suburbie a Parisului, pentru detonarea unei bombe din Al Doilea Război Mondial

Experții în dezamorsarea bombelor au efectuat o detonare subterană controlată a unui dispozitiv exploziv din Al Doilea Război Mondial, duminică, în apropiere de Paris, potrivit AFP.

Bomba a fost descoperită în 10 aprilie, la Colombes, o suburbie din nord-vestul Parisului.

Pentru operațiunea de duminică au fost evacuate din zonă peste 1.000 de persoane.

Aproape 800 de polițiști au asigurat izolarea zonei pentru ca experții să poată detona bomba, într-o groapă cu o adâncime de doi metri.

O bombă a fost detonată controlat la Colombes, duminică, 19 aprilie 2026. Credit: Handout / AFP / Profimedia



Locuitorilor aflați pe o rază de 450 de metri li s-a transmis duminică dimineață să se mute în centre de recepție locale și să aștepte semnalul autorităților, mai târziu în cursul zilei, înainte de a reveni în zonă. Unele drumuri locale au fost închise traficului.

Alexandre Brugere, oficial local, declara joi că operațiunea este una „riscantă” și impune un „nivel ridicat de pregătire”.

La 80 de ani de la încheierea conflictului, în Europa sunt găsite în continuare muniții neexplodate din cel perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, în special în Germania, unde sunt depistate bombe în mod regulat pe șantiere.

În 2025, depistarea unei bombe de război de 500 de kilograme a oprit traficul la Gare du Nord din Paris, cel mai aglomerat terminal feroviar din Franța.