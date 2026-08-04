FOTO PREMIERĂ Kaufland în România. A lansat abonamente de parcare, acum pentru mai multe magazine. Compania explică: Răspuns inclusiv la cererea locuitorilor

Retailerul german Kaufland a introdus în România o premieră personală, în care percepe tarife pe abonamente pentru locurile de parcare din spațiul propriu.

Inițiativa a fost lansată în București, în cartierul Colentina, conform relatării anterioare, fiind însă extinsă acum și pentru magazinele din Vergului și Pantelimon, tot în capitală.

„Scapă de grija locului de parcare! Acces non stop”, este mesajul companiei.

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