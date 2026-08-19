FOTO Primul tren chinezesc din România circulă cu pasageri. Cum arată și unde ajunge

De miercuri circulă în România un tren nou, fiind vorba despre o ramă electrică produsă în China și operată de compania privată Astra Trans Carpatic. Este o premieră feroviară pentru România.

Trenul electric este produs de compania chineză CRRC și are trei vagoane. Este singurul astfel de tren care ajunge în România și altele nu vor mai sosi.

Rama electrică a ajuns în țară în primăvara lui 2024 și apoi a intrat în teste pe rețeaua CFR, astfel încât să obțină toate autorizațiile și certificările necesare, scria în acel moment publicația Club Feroviar.

Prețul unui bilet este de 75 de lei pentru întreg traseul care durează aproximativ două ore și jumătate.

Scaunele din trenul produs in China de CRRC

Nu este un tren de mare viteză

Trenul chinezesc poate atinge cel mult 160 km/h, însă pe ruta București – Brașov niciun tren nu are voie să depășească 140 km/h. Trenurile „de mare viteză” sunt în general considerate cele care rulează cu peste 250 km/h.

Compania Astra Trans Carpatic este cunoscută pentru vagoanele de dormit foarte confortabile care în compartimentele de lux au baie proprie cu duș. Aceste vagoane circulă pe ruta București – Timișoara – Arad.

Tren chinezesc care circula din august 2026 pe reteaua CFR (foto Vlad Barza)

Circa 50 de trenuri pe zi între București și Brașov

Între București și Brașov circulă trenuri de la șase companii feroviare, cele mai noi fiind ramele Alstom Coradia de la operatorul IRC, dar și rame poloneze PESA de la CFR Călători.

Între București și Brașov (166 km) circulă în total aproape 50 de trenuri pe zi, pe sens, de la cele șase companii (CFR Călători, Regio Călători, IRC, Astra Trans, TFC, Softrans).

Interiorul trenului chinezesc Astra Trans Carpatic (foto Vlad Barza)

Trenul chinezesc de la CRRC, in Gara de Nord