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Actualitate

FOTO Primul tren chinezesc din România circulă cu pasageri. Cum arată și unde ajunge

Vlad Barză
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De miercuri circulă în România un tren nou, fiind vorba despre o ramă electrică produsă în China și operată de compania privată Astra Trans Carpatic. Este o premieră feroviară pentru România.

  • Trenul face câteva drumuri pe zi între București și Brașov. 
  • Prima plecare din București este zilnic la 7.44, iar prima plecare din Brașov, la 11.46. Are rang de InterRegio.
  • Trenul a fost în mod eronat descris în unele articole ca fiind „de mare viteză”.
  • În articol, puteți afla cât costă biletele și cu ce viteză circulă de fapt.