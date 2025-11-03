Sari direct la conținut
Actualitate

FOTO Proiect uriaș lângă București. Dezvoltator imobiliar susținut de unul dintre cele mai mari fonduri de pe Wall Street intră puternic pe nișa centrelor de date

HotNews.ro
Doraly, Foto: Dreamstime

Portland Trust, unul dintre cei mai mari dezvoltatori de clădiri de birouri din România, vrea să înceapă, în vara anului viitor, construcția unui centru de date de mari dimensiuni în spatele complexului Expo Market Doraly, din Afumați, o investiție estimată la 30 de milioane de euro, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

Foto: DreamsTime.com

