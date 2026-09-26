Secretul prețului Dacia Hipster: va fi produs în China, în locul lui Spring!

Dacia va rămâne ancorată în industria auto chineză, potrivit celor mai noi informații neoficiale, care arată că modelul Hipster, care se va încadra în noul segment pe care Comisia Europeană vrea să-l legifereze, poate intra în producție în intervalul 2027-2028, dar în uzina Dongfeng, din orașul Shiyan.

Dacia Hipster va fi lansată ca mașină de serie, după cum reiese din faptul că grupul Renault a înregistrat brevetul de design al modelului, cu foarte mici diferențe față de conceptul prezentat în urmă cu un an în Paris.

Cea mai nou informație arată că micul model electric este nevoit să fie produs în ecosistemul chinez pentru a putea atinge țintele de preț pe care Dacia și le-a propus. Conform publicației Autocar, Hipster va lua locul lui Hipster în uzina din China în care Dongfeng și Nissan sunt acționari.