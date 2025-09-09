FOTO Skoda a prezentat un concept radical care oferă o idee despre cum va arăta modelul Octavia peste câțiva ani

Skoda a prezentat la salonul auto de la Munchen un concept denumit Vision O care oferă indicii despre cum vor arăta modele Octavia după 2030. Skoda „analizează toate opțiunile de motorizare” pentru noua generație Octavia, spune CEO-ul companiei.

Producătorul spune că acest concept denumit Vision O prezintă „viitorul electrificat al mărcii”, dar și un nou limbaj de design. Octavia va dispune și de funcții avansate de conducere autonomă.

Skoda Vision O concept la interior (foto Skoda)

Octavia este cel mai vândut model al mărcii, cu 215.000 mașini livrate în lume anul trecut. Peste 7,5 milioane de mașini Octavia s-au vândut în lume în ultimii 29 de ani.

Skoda concept Vision O (foto Skoda)

Vision O are 4,85 metri lungime, fiind doar puțin mai scurt decât versiunea de serie Skoda Superb. Portbagajul are peste 650 de litri, față de 640 l la Octavia de serie, iar cu scaunele pliate, volumul trece de 1.700 litri.

Vision O concept de la Skoda (foto Skoda)

Șeful Skoda, Klaus Zellmer, spune că versiunea de producție a conceptului break Vision O va fi oferită în principal ca vehicul electric – dar că marca „va explora toate opțiunile” în ceea ce privește alte tipuri de motorizare, dacă reglementările o vor permite, scrie publicația Autocar UK.

Noul model nu va fi pe piață mai repede de 2030, iar compania spune că versiunea de serie va fi prima Skoda construită pe noua platformă SSP a grupului Volkswagen.

Vision O concept (sursa Skoda)

Întrebat dacă Skoda va oferi și alte motorizări în afara celor full-electrice pentru viitoarea Octavia, Zellmer a subliniat că tranziția către electrice „nu s-a materializat” în ritmul așteptat. „Am văzut că intră în joc și alte tipuri de propulsii, în special hibridele plug-in”, spune el.

Skoda Vision O concept, interiorul

Deși platforma este concepută în primul rând pentru vehicule electrice, ea este foarte flexibilă, iar Volkswagen Group a confirmat că poate include și un sistem de tip „range-extender”, așa cum a demonstrat pe conceptul Cupra Tindaya.