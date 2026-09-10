FOTO Surpriză la Mamaia. Rudele lui Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu sprijină financiar un proiect rezidențial premium

Cumnata lui Radu Mazăre (fost primar al municipiului Constanța), ginerele lui Nicușor Constantinescu (fost președinte al Consiliului Județean Constanța) și asociații lor au decis să garanteze un credit de investiții contractat de familia dezvoltatorului de origine turcă Ramazan Gur în vederea construirii proiectului rezidențial Skyline, de lângă celebrul hotel Rex Mamaia, potrivit documentelor analizate de Profit.ro.

Acționarii companiei Tomis General Contractor (fostă Mobitom) au hotărât să garanteze un credit de investiții în valoare de 17 milioane de euro și un credit de finanțare TVA de 5 milioane de lei pe care le contractează Belinda Construct de la CEC Bank în vederea finanțării cheltuielilor de dezvoltare a proiectului rezidențial Skyline Rex Mamaia.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider Împrumuturile vor fi garantate cu terenul de 13.290 de metri pătrați de pe Bulevardul Mamaia nr. 437, pe care se realizează proiectul Skyline.

Mai exact, proiectul este amplasat chiar pe malul lacului Siutghiol și peste drum de celebrul hotel nefuncțional Rex Mamaia.

Rudele lui Radu Mazăre și Nicușor Constantinescu sunt implicate și în viitorul hotel Radisson Blu Mamaia.

Pentru cele două credite s-a decis și constituirea unor ipoteci pe cele 384 de apartamente, pe spațiile comerciale și cele 487 de parcări aflate în construcție.

Proiectul prevede construcția a două imobile: unul cu 15 etaje în care se vor amenaja apartamentele și altul de 8 etaje dedicat parcării.

Structura ambelor proiecte este ridicată.

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