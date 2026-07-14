FOTO. Un avion a blocat o stradă din Cluj. Explicația e simplă

Un transport atipic a surprins locuitorii unui cartier din Cluj luni seara.

Este vorba de un transport agabaritic care are loc în perioada 10-19 iulie ce se desfășoară pe rutaAeroportul Otopeni-Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, potrivit publicației clujene ZiardeCluj.

Astfel, vehiculul transportă o componentă dintr-un avion și are lățimea de 6,50 m, lungime 46,0 m, înălțime 4,50 m, masa totală de 52,0 tone, viteza de deplasare urmând a fi adaptată condițiilor de trafic.