FOTO Un celebru brand elvețian a lansat ceasul care ironizează SUA, cu cifrele 3 și 9 inversate pe cadran

Producătorul elvețian de ceasuri Swatch a început să vândă o ediție specială de ceas cu cifrele trei și nouă inversate pe cadran, ca un joc de cuvinte vizual legat de taxele vamale de 39% impuse luna trecută de președintele Donald Trump asupra importurilor de produse elvețiene în Statele Unite, relatează Reuters.

Taxele vamale americane, printre cele mai mari stabilite de administrația lui Trump la nivel global, au fost întâmpinate cu șoc și consternare în Elveția, un important producător de ceasuri de lux și alte bunuri de lux.

Având un preț de 139 de franci elvețieni (175 de dolari), ceasul numit „WHAT IF…TARIFFS?” (Ce ar fi dacă…taxe vamale?) a fost pus în vânzare miercuri și este disponibil doar în Elveția, a declarat vineri un purtător de cuvânt al Swatch.

Purtătorul de cuvânt a spus că ceasul a fost realizat cu un „clin d’œil” (a face cu ochiul complice) asumat și că se dorește a fi și un semnal de alarmă pentru guvernul elvețian, care nu a reușit până acum să obțină o reducere a taxelor vamale, ca Uniunea Europeană și alte țări.

Compania a precizat că este vorba despre un produs ediție limitată.

„Pentru că, de îndată ce Statele Unite își vor modifica taxele vamale pentru Elveția, vom înceta imediat vânzarea acestui ceas”, a explicat purtătorul de cuvânt. El nu a dorit să precizeze câte astfel de ceasuri s-au vândut până acum, dar a numit modelul „un succes uriaș”.

Site-ul Swatch notează că livrarea ceasului în nuanțe bej și albastru ar putea întârzia cu una până la două săptămâni, din cauza unei „cereri foarte ridicate”. El este disponibil în mai multe magazine Swatch din Elveția, inclusiv în cele din aeroporturile din Zurich și Geneva.

Guvernul Elveției încearcă să negocieze taxe vamale mai mici cu administrația Trump încă de la anunțarea măsurilor.

Secretarul american al Comerțului, Howard Lutnick, a adoptat joi un ton destul de optimist în legătură cu discuțiile, declarând pentru CNBC că administrația de la Casa Albă „va ajunge probabil la un acord cu Elveția”.