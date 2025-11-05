FOTO. Un primar PSD apare într-o serie de fotografii în care agresează sexual o femeie în biroul Primăriei. Edilul susține că sunt realizate cu AI

Mai multe fotografii cu primarul comunei Livezile din județul Bistrița, Traian Simionca, s-au viralizat în ultimele ore, potrivit publicației locale Bistrițeanul. În imagini acesta pare că agresează sexual o femeie. În replică, edilul susține că fotografiile sunt false, că au fost realizate cu AI și că e victima unei farse.

Publicația locală susține că imaginile au fost făcute publice chiar de către primar pe WhatsApp, cel mai probabil din greșeală. Primarul ar fi scris la „stare” pe WhatsApp „partidă de amor”, cu pozele aferente atașate. În scurt timp, imaginile au început să se rostogolească pe rețelele de socializare.

Scenele din fotografiile contestate de primar sunt din Primăria Livezile, în biroul acestuia.

„Sunt trucate, vinovatul va plăti scump”

În replică, Simionca a declarat pentru Bistrițeanul că fotografiile sunt trucate și că va contacta un avocat.

„Am aflat de la dumneavoastră de acest lucru. Cel mai probabil e cineva care sau a vrut să îmi facă o farsă sau a vrut să mă denigreze folosind inteligența artificială și făcând poze trucate. Am contactat un avocat care să întreprindă toate demersurile legale ca să găsească vinovatul și care să plătească conform legii! Sunt un om care știe de glumă, dar totul are o limită în viața asta! Vinovatul va plăti scump!”, a transmis acesta.

HotNews a încercat să îl contacteze pe Traian Simionca pentru a explica inclusiv cum au ajuns imaginile, despre care el spune că au fost făcute cu Inteligența Artificială, la „starea” sa de pe WhatsApp. Primarul nu a răspuns apelurilor.

L-am contactat și pe președintele PSD Bistrița, Radu Moldovan, care ne-a sugerat să contactăm purtătorul de cuvânt al organizației locale.

Inspectoratul Județean de Poliție Bistrița a explicat, pentru publicul HotNews, că „fără o plângere prealabilă a persoanei”, nu se va autosesiza. „E la plângere. Ne putem sesiza doar dacă persoana vătămată face plângere”, a adăugat purtătoarea de cuvânt.