FOTO VIDEO Cum a construit Japonia o gară imprimată 3D în șase ore

Compania de Căi Ferate West Japan Railway a construit, în doar șase ore, o gară complet nouă într-o comunitate izolată, folosind tehnologia imprimării 3D. Aceasta va înlocui o structură din lemn mult mai mare, care a deservit navetiștii timp de mai bine de 75 de ani, relatează ziarul The Star.

Gara imprimată 3D se află la stația Hatsushima, din orășelul de pe malul mării Arida, care numără 25.000 de locuitori din prefectura Wakayama și care se învecinează cu două destinații turistice populare, prefecturile Osaka și Nara. Stația, deservită de o singură linie cu trenuri care circulă de una până la trei ori pe oră, deservește aproximativ 530 de călători pe zi.

Componentele noii gări au fost imprimate 3D în altă parte și asamblate la fața locului la finalul lunii martie, în ceea ce operatorii căii ferate spun că este o premieră mondială.

Poate că arată mai mult ca un adăpost decât ca o gară, dar construirea uneia în mod tradițional ar fi durat mai mult de două luni și ar fi costat de două ori mai mult, a spus West Japan Railway.

Serendix, firma de construcții pe care West Japan Railway a angajat-o pentru proiect, a declarat că imprimarea pieselor și armarea lor cu beton a durat șapte zile.

