FOTO VIDEO Cum arată un companion anime cu AI care te urmărește de pe birou / Cele mai neobișnuite produse dezvăluite la expoziția tehnologică CES 2026

La fel ca în fiecare an, ediția din 2026 a expoziției tehnologice Consumer Electronics Show este plină de giganți tech care își dezvăluie cele mai noi inovații. Însă unele dintre cele mai interesante prezentări sunt cele pentru gadgeturi neașteptate și trăsnite, care te fac să te întrebi: „Cine s-a gândit la așa ceva?”, scrie TechCrunch.

Printre dispozitivele și tehnologiile prezentate anul acesta la expoziția organizată între 6 și 9 ianuarie la Las Vegas s-au numărat un panda alimentat de inteligență artificială (AI) care răspunde la atingerea utilizatorilor, un asistent anime holografic de la compania Razer, și destule alte ciudățenii.

Un companion anime cu AI care te urmărește de pe birou

Project AVA de la compania tehnologică Razer din Singapore, prezentat inițial anul trecut ca un „antrenor” AI pentru esports, a evoluat în ceva nou: un „companion” holografic animat pentru birou, de 5,5 inci, care poate ajuta cu strategii de joc, productivitate, organizarea zilnică și chiar cu sfaturi personale. Este atât un aliat pentru gaming, cât și un asistent de zi cu zi. Utilizatorii pot alege dintre mai multe personaje, precum fata anime Kira sau Zane – un personaj masiv, musculos.

Aceste avataruri digitale au mișcări realiste, pot urmări privirea persoanei cu care interacționează, au fețe expresive și sincronizare a mișcărilor buzelor, pentru interacțiuni cât mai naturale. Ceea ce iese cu adevărat în evidență este însă monitorizarea constantă – dispozitivul îi urmărește pe utilizatori și ecranul pe care îl folosesc folosind camera încorporată. Este puțin neliniștitor, dar, având în vedere că este încă doar un concept, nu există nicio garanție că va deveni vreodată un produs ce va ajunge în producția de masă, scrie TechCrunch.

Un robot-panda AI drăgălaș pentru vârstnici

An’An, cel mai recent animal de companie AI de la Mind with Heart Robotics, combină un design adorabil cu o misiune plină de semnificație: sprijinirea îngrijirii persoanelor vârstnice.

Robotul-panda creat de compania cu sediul în orașul chinezesc Shenzhenare are senzori de înaltă tehnologie pe tot corpul, astfel încât reacționează natural atunci când este atins. Inteligența sa artificială emoțională reține vocea celor cu care interacționează, modul preferat de interacționare și alte preferințe, astfel că, pe măsură ce utilizatorii petrec mai mult timp cu An’An, experiența devine tot mai personalizată.

Producătorul afirmă că acesta poate oferi sprijin emoțional non-stop pentru a combate singurătatea. În plus, pentru vârstnicii care se confruntă cu probleme de memorie, An’An îi ajută să rămână activi, le reamintește sarcinile zilnice și îi ține la curent pe îngrijitori cu starea lor de bine.

Robotul panda An’An pe un birou, FOTO: Mind with Heart Robotics

Un aparat de făcut cuburi de gheață de dolari care folosește AI pentru a reduce zgomotul

Brandul de electrocasnice inteligente GoveeLife a prezentat un aparat inteligent de făcut gheață, de dimensiunea unui aparat ce are loc pe blaturile de bucătărie și folosește inteligența artificială pentru a menține funcționarea cât mai silențioasă.

Tehnologia AI NoiseGuard a companiei este concepută pentru a reduce zgomotele enervante tipice aparatelor care produc gheață. Inteligența artificială detectează momentul în care aparatul este pe punctul de a îngheța de a deveni zgomotos, astfel că intervine înainte ca lucrurile să devină deranjante.

Smart Nugget Ice Maker Pro produce gheață proaspătă în doar șase minute și poate oferi până la aproximativ 27 de kilograme de gheață pe zi. Recipientul are o capacitate de circa 1,6 kilograme de gheață la un moment dat. Prețul este de 499,99 dolari, prohibitiv pentru mulți consumatori, însă cei care sunt dispuși să scoată bani grei în schimbul liniștii îl vor putea cumpăra începând cu data cu 15 ianuarie de pe Amazon, govee.com, sau Best Buy. În SUA și alte țări el va fi vândut și în supermarketurile Walmart.

Imagine soft, chewable nugget ice crafted for the perfect bite! Smart Nugget Ice Maker Pro gives cocktails, sodas, and all your favorite drinks that touch of wow right at home.



GoveeLife Smart Nugget Ice Maker Pro. Discover more with the link in our Bio! pic.twitter.com/2roe5ciAbP — GoveeLife (@GoveeLife) January 8, 2026

Un cuțit de bucătărie cu ultrasunete care vibrează în timpul tăierii

În funcție de persoana care îl mânuiește, acest gadget de bucătărie poate părea fie prea trăsnit, fie extrem de util. Spre deosebire de cuțitele tradiționale, acest model de la Seattle Ultrasonics are o lamă care vibrează de peste 30.000 de ori pe secundă, permițându-i să alunece cu ușurință prin alimente.

Această tehnologie bazată pe vibrații face ca lama să se comporte ca și cum ar fi mult mai ascuțită decât este în realitate, ușurând considerabil sarcini precum tăierea legumelor, a cărnii sau a pâinii. Potrivit companiei, vibrațiile sunt atât de subtile încât cei care îl folosesc nu pot vedea lama mișcându-se, nu o pot auzi făcând zgomote și nu simt nimic în mâner.

Cuțitul are un preț de 399 de dolari și este disponibil în prezent pentru precomandă pe site-ul companiei.

Cuțitul C-200, FOTO: Seattle Ultrasonics

O acadea muzicală care îți redă Akon direct în cap

Există periuțe de dinți muzicale, așa că de ce n-ar exista și acadele care redau muzică?, întreabă retoric TechCrunch.

Lollipop Star și-a prezentat produsul gustos la CES, iar acesta transmite muzica prin conducție osoasă în timp ce se află în gură. Tehnologia funcționează prin trimiterea vibrațiilor prin oasele craniului direct către urechea internă.

Acadelele oferă și o explozie de aromă fructată. Cei care le doresc vor putea alege dintre trei artiști: Ice Spice (piersică), Akon (afină) și Armani White (lămâie verde).