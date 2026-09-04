Fragment de dronă cu încărcătură explozivă, identificat lângă intrarea pe brațul Sulina. Forțele Navale l-au neutralizat / O intervenţie similară, desfăşurată joi

Forțele Navale Române au neutralizat vineri un fragment de dronă care avea încărcătură explozivă, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN) într-un comunicat de presă. O intervenţie similară a fost desfăşurată joi, în zona Platformei Centrale.

Fragmentul a fost descoperit la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina, după ce un obiect plutitor suspect a fost semnalat de o navă comercială.

„În urma verificărilor, echipa EOD a confirmat prezența unui fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă. Obiectul a fost neutralizat la fața locului, în condiții de siguranță, la ora 18.17”, a transmis MApN.

Potrivit sursei citate, o intervenţie similară a avut loc în cursul după-amiezii de joi, când o altă echipă EOD din cadrul Forţelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă şi plutea în zona Platformei Centrale.

„O intervenție similară a avut loc în cursul după-amiezii de joi, 3 septembrie, când o altă echipă EOD din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta încărcătură explozivă și plutea în zona Platformei Centrale”, a precizat MApN.

„Ambele situații au fost semnalate de nave comerciale prin intermediul Centrului Regional de Coordonare Maritimă”, se mai arată în comunicatul de presă citat.