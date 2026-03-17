Fragmente de dronă căzute în Tulcea, după atacuri rusești la graniță. Avioane F-16 ridicate și mesaje RO-Alert / Anunțul MApN

Ministerul Apărării (MApN) anunță marți că fragmente de dronă au căzut în județul Tulcea, la Plauru, după ce forțele ruse au atacat obiective civile din Ucraina. Două avioane F-16 au fost ridicate de la Fetești, iar populația a primit mesaje RO-Alert, în timp ce echipele de cercetare caută acum zona exactă de impact.

„La primele ore ale dimineţii de marţi, 17 martie, forţele ruse au executat o nouă serie de atacuri cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România, în judeţul Tulcea”, anunţă, marţi dimineaţă, MApN.

Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române din serviciul de luptă Poliţie Aeriană au decolat, în jurul orei 01:40, din Baza 86 Aeriană de la Feteşti.

Centrul Naţional Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă privind instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din Nordul judeţului Tulcea, fiind transmis, la ora 1:55, mesaj RO-Alert, a precizat sursa citată.

„Au fost raportate elemente de vehicul aerian căzute pe teritoriul naţional în zona localităţi Plauru. După încetarea alertei aeriene, în jurul orei 3:00, o echipă de cercetare a început verificări în teren, precizează sursa citată.

Până la acest moment, nu a fost identificată zona de impact, au transmis oficialii ministerului.

Căutările în teren vor fi reluate imediat ce condițiile de vizibilitate vor permite localizarea exactă a resturilor. În paralel, oficialii români au notificat aliații despre incident și rămân în contact permanent cu aceștia pentru monitorizarea atacurilor de la graniță.

Incidentul de la Plauru nu este unul izolat, județul Tulcea fiind vizat de mai multe alerte similare, după ce resturi de drone rusești au mai fost identificate pe teritoriul național în urma atacurilor asupra porturilor ucrainene de la Dunăre.