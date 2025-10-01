Francezul Jayson Papeau s-a întors în SuperLiga, la Unirea Slobozia

Mijlocașul francez Jayson Papeau, care a evoluat până anul trecut la Rapid București, s-a întors în SuperLiga de fotbal a României și a semnat un contract cu formația Unirea Slobozia, au anunțat, miercuri, reprezentanții clubului ialomițean.

„Bine ai venit, Jayson Papeau! Jayson Papeau, în vârstă de 29 de ani, a semnat un contract valabil până la sfârșitul sezonului cu #echipaialomițenilor! Odată cu venirea francezului, lotul de 21 de jucători pentru acest sezon este complet!”, precizează clubul Unirea Slobozia pe pagina oficială de Facebook, conform Agerpres.

Francezul a evoluat de-a lungul carierei pentru Chambly Oise, Amiens, Warta Poznan, Sainte-Genevieve, Rapid și Al-Markhiya.

Ultima oară, în România, Jayson Papeau a jucat în 66 de meciuri unde a avut 7 goluri și 7 pase decisive pentru Rapid, club unde a fost legitimat din 2022 până în 2024, când s-a transferat la formația qatariană din liga secundă Al-Markhiya.