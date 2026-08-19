Frank Beard a murit. Toboșarul formației de rock devenite cunoscute pentru bărbile lungi avea 77 de ani

Frank Beard, bateristul de lungă durată al formației de rock ZZ Top, a decedat la vârsta de 77 de ani, a anunțat marți trupa, potrivit Reuters.

Beard a încetat din viață într-un centru de îngrijire paliativă de la ferma lui din Richmond, Texas, avându-i pe membrii familiei alături, potrivit comunicatului transmis formația americană de rock.

Cauza morții artistului nu a fost făcută publică.

Frank Beard a fost toborașul formației cunoscute pentru hituri precum „Sharp Dressed Man” și „Legs” timp de 56 de ani.

Trio-ul format din Beard, chitaristul Billy Gibbons și basistul Dusty Hill se numără printre cele mai longevive formații din istoria muzicii. Au cântat împreună pentru prima dată în 1970 și au continuat până la moartea lui Dusty Hill, în 2021, când Elwood Francis s-a alăturat formației.

„Astăzi, Elwood și cu mine am pierdut un prieten și un colaborator minunat, iar lumea a pierdut unul dintre cei mai inovatori bateriști din fire și un fiu adevărat și minunat al Texasului”, a afirmat Billy Gibbons, în comunicat.

„Ritmul său caracteristic a fost esențial pentru menținerea formației ZZ în top. Formația din care a făcut parte timp de șase decenii va continua să activeze, așa cum și-a dorit și el.”

Trupa a anunțat că va anula concertul de marți din Salt Lake City și cel de miercuri din Colorado Springs, dar că va reveni pe scenă în Austin, Texas, în acest weekend.

ZZ Top și-a câștigat popularitatea în anii 1980, fiind una dintre trupele promovate pe MTV în perioada de glorie a videoclipurilor muzicale.

Grupul a devenit cunoscut pentru bărbile lungi ale membrilor săi, deși toborașul Frank Beard apărea de cele mai multe ori bărbierit.

Trupa a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame în 2004.

„Tot ce pot spune este că cea mai mare parte a vieții mele a fost o surpriză plăcută, la fel și acest moment. Vă mulțumesc”, a spus Beard, la ceremonia în care ZZ Top a fost inclusă în Rock and Roll Hall of Fame .