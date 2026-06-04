Franța acuză „provocări” după ce a ridicat de 11 ori într-o săptămână avioanele în zona Mării Baltice
Avioane de luptă franceze au fost ridicate de 11 ori în ultima săptămână în cadrul misiunii NATO de Poliție Aeriană în Țările Baltice, a declarat joi purtătorul de cuvânt al armatei franceze, care a descris aceste incidente drept un număr mai mare decât de obicei de „provocări”, notează Reuters.
Misiunea are rolul de a proteja spațiul aerian al celor trei state baltice, Estonia, Letonia și Lituania, prin desfășurarea prin rotație a avioanelor de vânătoare ale NATO, compensând lipsa unor capacități proprii suficiente. Aeronavele sunt ridicate de la sol pentru a intercepta aparate de zbor neidentificate sau care nu respectă regulile de zbor.
Guillaume Vernet a declarat, în cadrul unei conferințe de presă săptămânale, că numărul neobișnuit de mare al interceptărilor ar putea indica faptul că Moscova încearcă să își demonstreze forța în aceeași săptămână în care a găzduit Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg.
„Detașamentul francez desfășurat în cadrul misiunii de Poliție Aeriană în Țările Baltice a efectuat mai multe interceptări ale unor aeronave militare ruse care zburau fără planuri de zbor și fără contact radio”, a spus Vernet. El a precizat că printre aeronavele interceptate s-au numărat avioane de vânătoare înarmate, aparate de recunoaștere și avioane de transport.
Incidentele au loc după o serie de cazuri în care drone militare au pătruns în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei, alimentând temerile că războiul din Ucraina s-ar putea extinde spre frontierele nordice ale NATO cu Rusia.