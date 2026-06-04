Franța acuză „provocări” după ce a ridicat de 11 ori într-o săptămână avioanele în zona Mării Baltice

Un avion F-16CJ Fighting Falcon al Forțelor Aeriene Poloneze, însoțit de două avioane Dassault Mirage 2000 ale Forțelor Aeriene Franceze, survolează Varșovia în timpul paradei de Ziua Forțelor Armate ale Poloniei, pe 15 august 2025. Imagine ilustrativă FOTO: Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Avioane de luptă franceze au fost ridicate de 11 ori în ultima săptămână în cadrul misiunii NATO de Poliție Aeriană în Țările Baltice, a declarat joi purtătorul de cuvânt al armatei franceze, care a descris aceste incidente drept un număr mai mare decât de obicei de „provocări”, notează Reuters.

Misiunea are rolul de a proteja spațiul aerian al celor trei state baltice, Estonia, Letonia și Lituania, prin desfășurarea prin rotație a avioanelor de vânătoare ale NATO, compensând lipsa unor capacități proprii suficiente. Aeronavele sunt ridicate de la sol pentru a intercepta aparate de zbor neidentificate sau care nu respectă regulile de zbor.

Guillaume Vernet a declarat, în cadrul unei conferințe de presă săptămânale, că numărul neobișnuit de mare al interceptărilor ar putea indica faptul că Moscova încearcă să își demonstreze forța în aceeași săptămână în care a găzduit Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg.

„Detașamentul francez desfășurat în cadrul misiunii de Poliție Aeriană în Țările Baltice a efectuat mai multe interceptări ale unor aeronave militare ruse care zburau fără planuri de zbor și fără contact radio”, a spus Vernet. El a precizat că printre aeronavele interceptate s-au numărat avioane de vânătoare înarmate, aparate de recunoaștere și avioane de transport.

Incidentele au loc după o serie de cazuri în care drone militare au pătruns în spațiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei și Lituaniei, alimentând temerile că războiul din Ucraina s-ar putea extinde spre frontierele nordice ale NATO cu Rusia.