Franța: candidatul stângii radicale se retrage din cursă pentru a împiedica o victorie a extremei drepte la alegerile din Marsilia

Candidatul extremei stângi la alegerile pentru primăria din Marsilia, Sébastien Delogu. FOTO: Spate Fabrice/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Decizia îl favorizează pe actualul primar, Benoit Payan, care conduce o coaliție formată din stânga moderată, societatea civilă și ecologiști, și este umăr la umăr cu candidatul extremei-drepte, Franck Allisio, scrie AFP.

Candidatul extremei stângi la alegerile pentru primăria din Marsilia, Sébastien Delogu, s-a retras din turul al doilea al scrutinului, în încercarea de a împiedica partidul de extremă dreaptă „Adunarea Națională” (RN) să preia controlul celui de-al doilea oraș ca mărime din Franța la alegerile ce vor avea loc duminică.

Delogu, reprezentant al partidului Franța Nesupusă (LFI), a obținut aproape 12% din voturi în primul tur de săptămâna trecută, situându-se în urma actualului primar al stângii moderate Benoit Payan și a lui Franck Allisio, candidatul RN, care au obținut 36% și, respectiv, 35%.

Retragerea lui Delogu transformă turul al doilea, programat pentru duminică, într-o cursă în trei între cei doi favoriți și conservatoarea Martine Vassal.

Atac la adresa primarului

Spunând că partidul său, LFI, este „cel mai solid bastion” împotriva RN, Delogu a deplâns lipsa unui acord între cele două liste de stânga.

Fără a face un apel explicit la votul pentru primarul în exercițiu, Benoît Payan, care conduce o coaliție formată din stânga, societatea civilă și ecologiști, Delogu a cerut totuși „tuturor celor care ne-au acordat votul lor să nu renunțe la lupta antifascistă și la programul nostru politic”.

„Nu voi ceda niciun milimetru de teren în fața celor care vor să condamne tineretul din Marsilia la segregare și mizerie. În fața celor care criminalizează populațiile din cartiere întregi din orașul nostru și care fracturează unitatea poporului francez. În fața celor care îi discriminează pe cei care nu ar avea culoarea potrivită a pielii, religia potrivită sau originea potrivită”, a afirmat Delogu.

În timpul discursului său ținut într-o cafenea din centrul orașului Marsilia, politicianul și-a concentrat apoi criticile asupra primarului de stânga, pe care l-a calificat drept „iresponsabil” pentru că nu a acceptat fuziunea celor două liste.

„În fața iresponsabilității unui om, noi vom fi responsabili pentru un milion”, a asigurat el.

Liderul mișcării, Jean-Luc Mélenchon, a ironizat și el pe X „sectarismul orb al lui Benoît Payan și aroganța sa”, care „nu i-au împiedicat pe Sébastien Delogu și pe colegii săi de listă să-și asume responsabilitatea de a bloca avansul extremei drepte la Marsilia”.

„Catastrofă socială”

Spre deosebire de alte orașe din Franța, precum Lyon, Brest sau Avignon, unde stânga moderată a încheiat acorduri cu LFI pentru a bloca drumul dreptei sau extremei drepte, o astfel de opțiune a fost rapid respinsă la Marsilia de către Benoît Payan.

Primarul în vârstă de 48 de ani a respins încă de duminică seara „mâna întinsă” a LFI. „Această mână m-a lovit luni de zile și, în seara în care urma să ne împărțim locurile, a devenit o mână întinsă?”, a întrebat el.

Pentru a pune capăt oricărei discuții, încă de luni dimineață, înconjurat de echipa sa, el a depus lista sa neschimbată la prefectură.

Retragerea lui Delogu îi oferă o gură de oxigen primarului în exercițiu care, potrivit mai multor sondaje dinaintea primului tur, se afla la egalitate în turul al doilea cu extrema dreaptă, în condițiile unui scrutin cu patru candidați.

Imediat după anunțarea acestei retrageri, el a „luat act”, într-un comunicat, de decizia „dificilă” a lui Sébastien Delogu, făcând apel la „unitate” în fața RN și avertizând că extrema dreaptă ar conduce Marsilia către o „catastrofă socială, culturală, economică și morală”.