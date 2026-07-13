Franța îl va convoca pe ambasadorul rus pentru o campanie „de amploare” desfășurată de Moscova în zece țări

Parisul îl va convoca pe ambasadorul Rusiei în Franța „în zilele următoare”, din cauza unei „campanii cibernetice de amploare” de sabotaj și spionaj, desfășurată de Moscova în aproximativ zece țări europene, printre care și Franța, a anunțat luni ministrul francez al Afacerilor Externe, citat de AFP.

Pe lângă convocarea ambasadorului, „vom impune, de asemenea, sancțiuni împotriva a nouă persoane și a patru entități responsabile de această campanie cibernetică orchestrată de FSB, Biroul de Securitate, Serviciul Federal de Securitate al Rusiei”, a declarat Jean-Noël Barrot la BFMTV/RMC.

El a precizat că operațiunile de criminalitate cibernetică vizau în special ministere, întreprinderi și operatori, cu scopul „fie de a capta informații, fie de a sabota funcționarea, de exemplu, a infrastructurilor feroviare, așa cum s-a întâmplat în Polonia”.

El a subliniat totuși că Franța are „capacitatea de a detecta aceste atacuri”.

„Ne-am consolidat considerabil apărarea împotriva acestor atacuri cibernetice”, a afirmat Jean-Noël Barrot .

„În ceea ce privește lupta împotriva acestei agresivități sau a acestor agresiuni hibride provenite din Rusia, dispunem de unul dintre cele mai performante sisteme din Europa și din lume”, a subliniat șeful diplomației franceze.

Aceste mecanisme instituite de Viginum, serviciul oficial francez însărcinat cu combaterea ingerințelor străine în mediul digital, și de Agenția Națională pentru Securitatea Sistemelor Informatice (Anssi), „ale cărei competențe sunt recunoscute la nivel mondial”, permit „combaterea campaniilor de dezinformare care ar putea perturba, de exemplu, procesele electorale”, a mai spus Jean-Noël Barrot.