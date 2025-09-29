Franța redeschide după 16 ani ancheta privind una dintre cele mai grave accidente aviatice din secolul XXI

O curte de apel din Franța va începe luni un nou proces împotriva companiilor Air France și Airbus, la 16 ani după ce un avion de linie s-a prăbușit în Oceanul Atlantic, ucigând toate cele 228 de persoane aflate la bord, transmite agenția Reuters.

O instanță franceză inferioară a achitat ambele companii de acuzațiile de omor din culpă în 2023, după un proces public istoric privind dispariția zborului AF447, care se deplasa de la Rio de Janeiro la Paris în data de 1 iunie 2009.

După o căutare de doi ani a cutiilor negre ale aeronavei Airbus A330, anchetatorii francezi au descoperit că piloții au gestionat greșit pierderea temporară a datelor provenite de la senzorii de viteză înghețați și au împins avionul într-un blocaj aerodinamic – o cădere liberă – fără a reacționa la alertele de bord.

Însă procesul, desfășurat la mai bine de un deceniu după tragedie, a scos la iveală și discuții dintre Air France și Airbus privind problemele tot mai frecvente ale senzorilor care măsoară viteza aeronavei.

După nouă săptămâni de audieri, un judecător parizian în 2023 a consemnat patru acte de neglijență din partea Airbus și unul din partea Air France, dar a concluzionat că acestea nu erau suficiente, conform legislației penale franceze, pentru a stabili o legătură directă cu prăbușirea avionului în timpul furtunii de la miezul nopții.

Procurorii au făcut apel la verdict și au cerut un nou proces de două luni, care se așteaptă să includă o reexaminare completă a probelor, în loc să se limiteze la chestiuni pur juridice.

Prăbușirea cursei AF447 a dus la numeroase schimbări în industria aviatică

Catastrofa zborului AF447 a fost una dintre cele mai dezbătute tragedii aviatice și a dus la numeroase modificări tehnice și de instruire.

Procurorii au susținut că Airbus a reacționat prea lent la creșterea numărului de incidente legate de măsurarea vitezei și că Air France nu a făcut suficient pentru a se asigura că piloții erau instruiți corespunzător.

Ambele companii au negat constant orice faptă penală, însă procesul anterior a scos la iveală diviziuni profunde între două dintre cele mai importante companii franceze, legate de rolurile ale pilotului și ale senzorilor în cea mai gravă catastrofă aeriană din istoria recentă a Franței.

Amenda maximă pentru omor din culpă comis de o corporație este de doar 225.000 de euro, dar procurorii susțin că un nou proces ar putea avea un efect vindecător pentru familiile victimelor, care au protestat împotriva verdictului anterior și au promis că vor continua lupta pentru stabilirea unei răspunderi penale.

Directorii generali ai Airbus și Air France, companie care face parte din grupul franco-olandez Air France-KLM, sunt așteptați să facă declarații în timpul audierii de deschidere, care va începe luni la ora locală 13:30.